جوردي ألبا غير مقتنع بقدرة برشلونة على تحقيق الثنائية

أبدى الظهير الأيسر لفريق برشلونة جوردي ألبا شكوكه حول قدرات فريقه للفوز بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها البرسا بمواجهة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد.

وكان الفريق الملكي قد تمكن من الانتصار في لقاء الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف وحيد للبرسا، يوم السبت الماضي، لحساب الأسبوع رقم 30 من الدوري الإسباني.

وسيواجه برشلونة خصمه أتلتيك بيلباو أمسية السبت القادم، لحساب نهائي بطولة كأس الملك على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وبدى جوردي ألبا غير متفائلًا بإمكانيات فريقه، وذلك حينما حاول زميله جيرارد بيكيه تحفيز اللاعبين بعد الخسارة في لقاء الكلاسيكو، محاولًا بث العزيمة لدى اللاعبين.

ونقل موقع (كووورة العربي) ما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، بخصوص حوار دار بين بيكيه وألبا، حيث جاء نص الحوار على النحو الآتي:

بيكيه: لا تقلق، سنفوز.

بيكيه: سنفوز بهذه الكأس بالتأكيد، هيا!

ألبا: لا أعرف، هاه.

بيكيه: ماذا؟

ألبا: لا أعرف.

على صعيد منفصل، أوضح مدرب فريق برشلونة رونالد كومان بوقت سابق عدم جاهزية فريقه للتويج بلقب الدوري هذا الموسم، مشيرًا إلى أنهم في طور التأسيس لفريق بإمكانه المنافسة الألقاب مستقبلًا.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة إنه شدد في أكثر من مناسبة بأنهم عليهم تغيير بعض الأمور هذا الموسم بمنح الفرصة للاعبين الصغار، وفقًا لموقع (كووورة العربي).

وأضاف: “برشلونة ليس قريبًا من الفوز بالألقاب، في الوقت الحالي، وعلينا أن نكون واقعيين بشأن من أين أتينا، والتغييرات التي أجريناها، ولا يعتمد كل شيء على لاعب واحد.. علينا دائمًا أن نكون مستعدين للقتال”.

وبخصوص انضمام إريك جارسيا، لاعب مانشستر سيتي، أكد كومان أن انضمام اللاعب إن لم يكن في سوق الانتقالات الجارية حاليًا، فسيكون خلال الصيف القادم.

ومضى قائلًا: “الأمر لا يزعجني، لأنه عمل يجب على النادي القيام به، ولا يتعين على اللاعبين أن ينزعجوا من ذلك، لأننا نتحدث معهم كل يوم، ويشاركون في المباريات.. هذه الأشياء تحدث في أي ناد بالعالم، ولا أرى مشكلة في التفاوض لضم لاعبين جدد”.

وأردف كومان: “لقد تحدثت مع جوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) لتهنئته بعيد ميلاده، لكنني لم أتحدث معه عن إريك جارسيا، لأن ذلك ليس عملي”.

