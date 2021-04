الجيش اليمني يتمكن من استعادة مواقع هامة غرب مأرب

كشفت مصادر عسكرية اليوم الاثنين، أن قوات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وبمساندة المقاومة الشعبية استطاعت أن تستعيد مواقع في جبهة المشجة غربي محافظة مأرب.

وأوضحت المصادر العسكرية أن فرق الجيش وبدعم من المقاومة الشعبية هاجمت، صباح اليوم الاثنين، مواقع تابعة لمليشيات جماعة أنصار الله الحوثية، بحسب المشهد اليمني.

وتابعت المصادر أن الجيش اليمني حقق خلال هجومه استعادة مواقع هامة في منطقة المشجح التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية وتمركزت فيها لاستخدامها في قصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر جماعة أنصار الله الحوثية، وكبَّدهم الجيش خسائر في العتاد، ودمر عددا من أطقم الحوثيين بينهم عدة ذخيرة.

كما شارك طيران تحالف دعم الشرعية في الهجوم ودمر مدرعتين و 3 أطقم كانت في طريقها إلى الجبهة.

كما استهدف طيران التحالف العربي بغارات جوية أخرى تعزيزات لجماعة أنصار الله في خطوط الإمداد الخلفية وأحرزت خسائر فادحة في المعدات والأرواح، كما أشارت المصادر العسكرية إلى استمرار المعارك في المنطقة.

وفي السياق، تمكن الجيش الوطني في اليمن في 2 أبريل الجاري، من القضاء على قيادي بارز تابع لجماعة أنصار الله الحوثية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب شرق اليمن.

وفي التفاصيل أفاد مصدر عسكري، أنه تم “قتل قائد كتيبة التدخل السريع، قصي شايع نصيب العماري، المكنى (أبو ذنوب)، والذي ينحدر من منطقة آل عمار في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة”.

وأضاف المصدر العسكري، أن أفراداً من الجيش اليمني عملوا على نقل جثة القيادي الحوثي العماري إلى مستشفى مأرب.

كما تمكن الجيش اليمني يوم أمس الخميس من إحباط هجوم حوثي على مواقعه في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وأسفر الاشتباك عن سقوط العشرات من جماعة أنصار الله (الحوثيين) بين قتيل وجريح بنيران الجيش اليمني.

وفي السياق، صرَّح الجيش اليمني في 28 مارس الفائت، عن تكبيد جماعة أنصار الله، خسائر في الأرواح والعتاد خلال معارك مستمرة منذ أكثر من شهرين في مأرب المعروفة بغناها بالنفط شمال شرق العاصمة صنعاء.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن: “قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، كسرت هجوماً شنّه أنصار الله، في جبهة الكَسارة (شمال غربي مأرب)”.

