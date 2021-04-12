السعودية تعلن يوم غد الثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل

أعلنت المحكمة العليا في السعودية اليوم، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، ليكون يوم غد الثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل في السعودية للعام الهجري 1442، هذا ونقلت وسائل إعلام سعودية، تمكن مجموعة من المترائين من رؤية الهلال في عدة مناطق.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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