ليبيا نيوز

السعودية تعلن يوم غد الثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت المحكمة العليا في السعودية اليوم، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، ليكون يوم غد الثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل في السعودية للعام الهجري 1442، هذا ونقلت وسائل إعلام سعودية، تمكن مجموعة من المترائين من رؤية الهلال في عدة مناطق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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