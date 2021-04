أعلن مجمّع الفقه الإسلامي في السودان، عن أن، الثلاثاء، سيكون الأول من رمضان للعام 1442 هـ.

وقال المجمع: “يعلن أنّ يوم غدٍ الثلاثاء هو الأوّل من رمضان المبارك للعام ١٤٤٢هـ”.

وأضاف مجمع الفقه في السودان: “تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا وإياكم للصيام وحسن القيام”، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

ويبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ (2021) الثلاثاء، الموافق 13 أبريل الجاري، في كل من تركيا ومصر وتونس واليمن والعراق ولبنان والسعودية، والإمارات والكويت، بينما يبدأ الأربعاء في سلطنة عمان.

على صعيد آخر، شهدت أسعار اللحوم الحمراء، اليوم الاثنين، زيادة جديدة في الأسعار وخاصة اللحوم الصافيه منها تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك ،حيث بلغ سعر كيلو صافي ٢.٢٠٠ جنيه، فيما سجل سعر العجالي ١.٦٠٠.

بينما سجل كيلو المفروم ٢.٠٠٠جنيه، َبلغ سعر كيلو الضأن ١.٦٠٠جنيه، فيما سجل كيلو سجوك بلدي ٢.٠٠٠جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الكبدة ١.٨٠٠جنيه.

وعزا أصاحب الجزارة في العاصمة الخرطوم، بسبب زيادة الاسعار بتكلفة الترحيل وانعدام الوقود، وفقا لموقع الانتباهة.

بدوره كشف وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد في وقت سابق عن نقلة الأيام القادمة في إنتاج الكهرباء وتقليل برمجة قطوعات الكهرباء خلال شهر رمضان.

وحول عدد الساعات التي سينقطع فيها الإمداد الكهربائي قال جادين: لا أستطيع التحديد، لكن ستكون أفضل كثير جدًا.

وقال: ما وعدنا به، غداً أو بعد غد، الأول من رمضان ستظهر نتائجه، ستكون هناك نقلة في إنتاج الكهرباء وتخفيض ساعات قطوعات الكهرباء.

في سياق منفصل، قال وكيل قطاع الكهرباء السابق بوزارة الطاقة والنفط السودانية، خيري عبد الرحمن، إن وزارة المالية عجزت عن توفير التزامها المتعلق بوقود الكهرباء، ما أدى حاليًا إلى إحداث أزمة الكهرباء الحادة.

وأكد خيري عبر توضيح لوسائل الإعلام، إن 40 ألف طن وقود “فيرنس” وصلت إلى البلاد حتى الآن، من جملة 240 ألف طن لثلاثة أشهر بدءً من يناير وفبراير ومارس الجاري، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

ومضى قائلًا: “غياب التدفقات المالية الشهرية لشراء قطع الغيار ودفع مستحقات تعاقدات الصيانة السنوية والطارئة، حيث تم دفع أقل من 5 مليون دولار من جملة 30 مليون دولار ليناير وفبراير ومارس”.

The post مجمع الفقه في السودان: الثلاثاء أولى أيام رمضان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ