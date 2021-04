مصر.. “النقض” تقضي بالمؤبد لـ4 عناصر ينتمون لـ”الإخوان”

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، حكماً يقضي بفرض عقوبة السجن المؤبد على أربعة عناصر ينتنمون لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وأُدين العناصر الأربعة، بجريمة “تكوين خلية إرهابية هدفها قتل رجال شرطة بالشرقية”.

كما جاء في الحكم، بمصادرة المضبوطات وإلزام المدانين بدفع المصاريف الجنائية، بحسب ما ذكر موقع “اليوم السابع”.

يذكر ان محكمة جنايات الزقازيق قضت في عام 2018 بمعاقبة 11 من عناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقاً بتهمة قتل 3 أفراد شرطة منهم 4 حضورياً و7 غيابياً، بعد أخذ رأي المفتي.

يشار إلى أن أحداث الواقعة تعود إلى عام 2015 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغاً بقيام 11 من عناصر من جماعة الإخوان بإطلاق أعيرة نارية تجاه سيارة شرطة لاستهداف مستقليها أثناء مباشرة عملهم بدائرة مركز شرطة بلبيس ما أسفر عن وفاة أفراد شرطة متأثرين بإصابتهم بالأعيرة النارية بعد نقلهم للمستشفى.

واتُهم العناصر الإخوانية، بـ”القتل العمد” كما وجهت لهم تهمة “حيازة أسلحة نارية والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة والعمل على استهدافهم وتكدير السلم والأمن العام”.

وطعن المتهمون في حكم محكمة الجنايات فقضت محكمة النقض في منطوق حكمها بقبول عرض النيابة العامة والمحكوم عليهم شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.

وقضت بمعاقبة المتهمين “حسن. ع. ع”، و”سلطان. ع. س”، و”محمد. أ. م”، و”أحمد. ف.ع” بالسجن المؤبد والمصادرة والمصاريف الجنائية ليصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

وعلى صعيد متصل، قضت (الدائرة الثانية إرهاب) في مصر، قبل أيام، بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ(أحداث مكتب الإرشاد).

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في فبراير شباط 2015 في القضية بـ”إعدام 4 متهمين، والسجن المؤبد لـ14 آخرين”، حيث يحاكم في القضية إلى جانب محمود عزت، مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرى الشاطر.

ووفق النيابة العامة بمصر، فإن المتهمين في القضية ارتكبوا جرائم “التحريض على القتل والشروع في القتل، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى (عصابة مسلحة) تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم جنوب شرقي القاهرة، أثناء الاحتجاجات التي كانت تطالب برحيل محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 9 وإصابة 91 آخرين”.

