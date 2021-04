أول اتصال هاتفي بين رئيس مصر وأمير قطر بعد “بيان العلا”

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تبادلا فيه التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك”.

وأضاف المتحدث قائلا: “واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات”.

ويعتبر هذا الاتصال هو الأول بين رئيس مصر وأمير قطر بعد إعلان “بيان العلا”.

وكانت مصر إحدى الدول الأربع التي فرضت مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر عام 2017، قبل أن توقع على بيان العُلا الذي وضع الخطوط العريضة للمصالحة بين الدول الخمس.

وفي مارس الماضي، كشف وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سعي بلاده ومصر إلى إعادة تطبيع العلاقات بينهما، بعد انتهاء الأزمة الخليجية.

حيث عقد وزير خارجية قطر مؤتمر صحفي مشترك، في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال آل ثاني، في المؤتمر رداً على سؤال عن الاجتماع الثنائي الذي عقده في نفس اليوم مع نظيره المصري سامح شكري: “شهدنا قمة العلا، وكان هناك بيان أنهى الأزمة الخليجية، وكان هناك اجتماع بين وفدين لقطر ومصر، ونحن في دولة قطر والأشقاء في مصر ننظر للأمور بإيجابية ونسعى لعودة الدفء إلى العلاقات بينهما”.

ووصف الوزير القطري، لقاءه مع شكري بأنه “اتسم بالروح الإيجابية والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها”.

وفي وقت سابق من شهر يناير، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها تعهدت لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات، بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية

وأضافت الخارجية القطرية أنها تعهدت بتغيير في توجه قناة تلفزيون “الجزيرة” القطرية ووسائل إعلام حكومية أخرى تجاه القاهرة.

وقالا كذلك إن المسؤولين اتفقوا على تعاون اقتصادي وسلسلة اجتماعات حول عدد من القضايا المعلقة مثل ليبيا وجماعة “الإخوان المسلمين”، وإن المسؤولين اتفقوا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر على أن تكون “تحت الاختبار”، حسب تعبير أحد المصدرين، وأبدى المسؤول القطري رغبة بلاده في تطبيع العلاقات بين الدول الخمس كلها.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد صرحت في بيان، اليوم الأربعاء، أن مصر وقطر اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

