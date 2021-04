فلسطين.. أكثر من 2700 إصابة يومية بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس الاثنين تسجيل 2762 إصابة يومية جديدة بكورونا و26 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحافي أن قطاع غزة سجل 1764 إصابة يومية جديدة من مجمل الإصابات الجديدة.

وقررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل المدارس والجامعات ورياض الأطفال، بدءا من الأربعاء وحتى إشعار آخر لمواجهة انتشار الفيروس.

وأبقت الوزارة على «الإجراءات المتخذة سابقا، وهي إغلاق صالات الأفراح ومنع التجمعات والإغلاق الليلي يوميا عند الساعة 9 مساء وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة».

وفي الضفة الغربية، خففت الحكومة الفلسطينية يوم السبت الإجراءات التي فرضتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد تراجع حالات الإصابة وقررت السماح للطلبة من الصف الأول إلى السادس بالعودة إلى مدارسهم، وأبقت على الإغلاق الشامل يوم الجمعة فقط.

وقال رئيس الوزراء محمد أشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله الاثنين إنه أعلن عن «تسهيلات حذرة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك».

ودعا أشتية المواطنين «للامتثال للتدابير الوقائية بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، ومنع التجمعات في الأعراس وبيوت العزاء، وتجنب إقامة موائد الإفطار الجماعية لكي لا نتجرع المزيد من الألم بعد أن عشنا خلال عام مضى تحت وطأة الخوف والقلق والحزن على فراق الأحبة».

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم تسجيل 298636 إصابة منذ ظهور الجائحة قبل حوالي عام فضلا عن 3150 وفاة.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة كشفت أول أمس الأحد عن تسجيل 22 حالة وفاة و 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بالإضافة لتعافي 1672 حالة خلال 24 ساعة الفائتة.

حيث نقلت قناة المملكة بيان الكيلة الذي قالت فيه أنه ”الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 84، طوباس 36، نابلس 188، جنين 153، قلقيلية 29، سلفيت 16، بيت لحم 32، الخليل 83، رام الله والبيرة 116، ضواحي القدس 11، أريحا والأغوار 8، وقطاع غزة 1479.

كما أضافت أنه”جرى تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية: أريحا والأغوار 1، الخليل 2، جنين 3، رام الله والبيرة 2، طوباس 2، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 3، وسجلت 6 وفيات في قطاع غزة” .

