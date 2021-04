العطا: ما يحدث يستهدف عرقلة الفترة الانتقالية

قال عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا، واصفاً ما يجري من أحداث وتطورات وتفلتات أمنية في البلاد بأنها تهدف لعرقلة الفترة الانتقالية.

كما استعرض ياسر العطا التحديات الأمنية والمشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بحسب “السوداني”.

حيث قال في هذا الصدد “بالتعاون وتكاتف الجهود سنصل بالسودان إلى برالأمان، ونحقق دولة الحرية والديمقراطية”.

وفي لقاء له مع قيادات الحرية والتغيير تحدث العطا عن أن القوات المسلحة السودانية هي الركيزة الأساسية للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

ولفت إلى أن الجيش السوداني ظل يتعاطى مع المشهد السياسي وفقاً للمعطيات التي تراعي مصالح البلاد، من أجل العبور إلى بر الأمان.

هذا وقد تحدث عضو مجلس السيادة في السودان، مؤكداً أن بلاده لن تتنازل عن مناطق الفشقة.

وأكد العطا أن السودان لا يريد الدخول في حرب مع الإثيوبيين، قاطقعاً بأن القوات المسلحة السودانية تمثل صمام أمان البلاد ووحدته وأمنه، بحسب “الصيحة”.

وأوضح العطا انحياز الجيش لخيار الشعب السوداني، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تنأي بنفسها عن الولاءات الجهوية والانتماءات السياسية.

على صعيد منفصل، كشف عضو مجلس السيادة في السودان، رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس عن توفر معلومات لديهم بوجود مجموعات تجهيز للقيام بتفجيرات في فصل الخريف بدارفور.

كما أوضح عضو مجلس السيادة، أن عدم تنفيذ بنود اتفاق جوبا يرجع لعدم توفر المال، حيث قال: “ورثنا بلد مفلسة”، ما فيها قروش، على حد قوله، وفقاً لـ“الانتباهه أون لاين”.

لافتاً إلى أن أغلب الصراعات القبلية التي يشهدها السودان “مفتعلة”، مشيراً إلى أن ما يحدث في الجنينة يمكن أن يحدث في الخرطوم.

موضحاً أن هناك أشخاص لا يريدون الوضع الانتقالي الحالي، لذلك يعملون على تأجيج الصراعات الداخلية.

وأكد الهادي مسؤولية الحكومة الانتقالية بسبب البطء في تنفيذ اتفاق السلام على أرض الواقع.

قائلاً: “فشل الاتفاقية يعني فشلنا”، مضيفاً أن الفشل ستكون عواقبه وخيمة هذه المره، على حد تعبيره.

وأضاق الهادي “نحن نقود دولة مؤسستها هشة بما فيها الأمنية”.

مؤكداً أن الاتفاق به قضايا حولت للشعب ولم تتم مناقشتها، مطالباً السودانيين بإدارة حوارات في كل قضية يرون أنها مهمة لتكملة الاتفاق.

