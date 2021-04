بمناسبة الشهر الفضيل.. كوبيتش يدعو للإفراج عن كافة المعتقلين في ليبيا

دعا يان كوبيتش، المبعوث الأممي لدى ليبيا، جميع الأطراف إلى استلهام روح شهر رمضان والإفراج عن كافة المعتقلين.

وطالب كوبيتش بالإفراج عن المعتقلين وخاصة المعتقلين تعسفياً في بادرة حسن نية وفتح فصل جديد في تاريخ ليبيا، وفقاً لما أورد “بوابة إفريقيا الإخبارية”.

وأصدر المبعوث الأممي لدى ليبيا بياناً بعث من خلاله التهاني للشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

حيث جاء فيه “يحتفل الليبيون هذا العام بشهر رمضان دون خوف من الحرب والدمار ودون صوت البنادق”.

وأضاف البيان “وبات باستطاعتهم الاحتفال بهذا الشهر الكريم في سلام آملين أن يتمكنوا من تجاوز خلافاتهم والعمل معاً لبناء مجتمع موحد ديمقراطي وذو سيادة، ينعمون فيه بالازدهار”.

مضيفاً ” إن هذا الشهر هو شهر الصبر والصفح، وهو أيضا شهر السلام والاستقرار والتسامح”.

وتمنى كوبيتش بأن يكون رمضان مبارك وسعيد لكل الليبيين، وأن تكون هذه المناسبة فرصة لتحقيق المصالحة الوطنية القائمة على العدالة الانتقالية.

مشيداً بالمبادرات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين المدنيين وغير المدنيين من قبل مختلف الأطراف في شرق وغرب ليبيا.

هذا فضلاً عن تجديده الدعوة للسلطات الليبية لتوفير الخدمات للشعب الليبي، وتوحيد المؤسسات الوطنية.

إلى جانب تكاتف الجهود من أجل تحقيق مطالب المواطن الليبي، والوصول لانتخابات وطنية نهاية العام الجاري.

على صعيد منفصل بالشأن في ليبيا، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الوضع الراهن في ليبيا.

والتقى أكار مع الدبيبة على هامش زيارة يجريها الأخير إلى أنقرة، لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأفاد أكار خلال اللقاء أن تركيا تهدف للمساهمة في تشكيل ليبيا موحدة إقليميا وسياسيا، وتنعم بالسلام والاستقرار، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.

وأكد أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات والتدريبات والدعم الاستشاري في المجالات العسكرية والأمنية للأشقاء الليبيين.

وأوضح أنهم سيقدمون الدعم اللازم من أجل ليبيا مستقرة ومستقلة وذات سيادة.

تجدر الإشارة إلى أن الدبيبة يتولى مهام وزير الدفاع إلى جانب رئاسته لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

