الحكومة الاسرائيلية توافق على طلب الأردن بشان أمدادها بالمياه

أعلن ، رئيس الحكومة الاسرائيلية،بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على موافقته على طلب الأردن على الحصول على المزيد من إمدادات المياه التي تزودها إسرائيل سنويا للأردن بموجب اتفاقيات بين الجانبين.

وجاءت موافقة الحكومة الاسرائيلية بعد أن تقدمت الأردن قبل عدة أسابيع بطلب تزويدها بالمياه، من خلال لجنة المياه الإسرائيلية الأردنية المشتركة التي تم تشكيلها بعد اتفاق السلام 1994 بين البلدين.

هذا وشجعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دولة إسرائيل على توفير المياه للمملكة الهاشمية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي سياق آخر، أكدت الحكومة الأردنية انها بدأت بعمليات ترميم المسجد الأقصى في العاصمة الفلسطينية القدس ، بعد ما تمت عرقلة العملية لمدة أربعة ايام .

حيث كانت من المقرر أن تبدأ الأردن بعملية ترميم الأقصى منذ بداية الأسبوع ، لكن إسرائيل كانت تماطل و تعرقل التسهيلات دون وجود أسباب واضحة ، وفقاً للأناضول .

و قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني في حديث له أن ” الحكومة الإسرائيلية وضعت العراقيل في وجهنا، لكن الجهود الدبلوماسية الأردنية أتت بنتيجةٍ إيجابية ” .

و بدوره أوضح بسام الحلاق، مدير لجنة الإعمار بالمسجد الأقصى أنه “على مدى 4 أيام، تم منعنا بالكامل من تنفيذ أي أعمال إعمار بالمسجد الأقصى، بما فيها الضرورية جدا والملحة منها، بدون إبداء الأسباب”.

و أضاف الحلاق ،”اليوم، تم الاتصال بي وإبلاغي أن بإمكاننا استئناف أعمال الاعمار، و إدخال المواد المطلوبة لتنفيذ هذه الاعمال” .

محمود عباس يحدد موعد الانتخابات في فلسطين

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر مواعيد الانتخابات العامة التي اتفقت حركتا “فتح” و ”حماس” على إجرائها في الأراضي الفلسطينية.

كما اكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن الرئيس الفلسطيني ناقش مع ناصر في مقر الرئاسة في رام الله مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني وفق القانون، “تأكيدا لما تم الاتفاق عليه مع الكل الوطني”.

وأشارت الوكالة إلى أن ناصر قدم خلال اللقاء مقترحا بشأن تواريخ محددة وسيعقد في غضون أسبوع اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات كي يصدر عباس في موعد أقصاه 20 يناير مراسيم خاصة بالموضوع سيتبعها حوار بين الفصائل الفلسطينية حول العملية الانتخابية.

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