أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن دعم بلادة لجميع القرارات التي تتخذها دولة مصر في إطار الحفاظ على أمنها المائي، وحماية مصالح شعبها.

هذا وأكد سفير البحرين لدى القاهرة هشام الجودر، إن ملك البحرين يدعم جميع الجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية الشقيقة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف الجودر:” أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان في مقدمة زعماء العالم في تأييده للموقف المصري”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي سياق خلافات سد النهضة، صرَّح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، عن عدم جاهزية سد النهضة لغاية اليوم لتخزين أكثر مما تم حجزه من المياه في العام الماضي، بكمية تقارب 5 مليارات متر مكعب من المياه.

وكشف شراقي، في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك أن: “الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية توضح الصعوبات الفنية في تجهيز أول توربينين على مستوى منخفض (565 مترًا)، والمقرر لهما العمل أغسطس المقبل بعد تأخير متكرر سنويًا”.

وأضاف شراقي، أن: “التأخير في عمليات الملء تعود إلى 7 سنوات متتالية بدءً من أغسطس 2014، ومع ذلك لم تتوقف التصريحات الإثيوبية عن التخزين في يوليو وتوليد الكهرباء في أغسطس”.

وفي تصريح إعلامي حول أزمة سد النهضة وعدم جاهزيته للملء الثاني، بحسب RT قال شراقي أن “الصورة من الأقمار الصناعية (Sentinel 2) تكشف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط نحو السودان، وهي صورة مأخوذة بيانات تفاصيلها أسفل هامش الصورة، ويشير السهم الى تدفق المياه باللون الفاتح على الممر الأوسط داخل الدائرة الحمراء، ولكي يصبح السد جاهزا للتخزين كان يتعين على إثيوبيا تجفيف هذا الممر ووضع خرسانة بارتفاع 30 مترا، وهذه الخطوة لا يمكن أن تبدأ إلا اذا كانت التوربينات ببواباتها جاهزة”.

The post ملك البحرين يدعم مصر في جميع قرارتها للحفاظ على أمنها المائي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ