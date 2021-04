سفارة دولة الإمارات لدي السودان تدشن إفطار الصائم

أقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم مساء أمس، تدشين مشروع إفطار الصائم في السودان المقدم من مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الإنسانية والخيرية.

من جانبه، قال السيد رحمة فاضل الشامسي القائم بأعمال سفارة الإمارات بالخرطوم في حديث له:” إن بلاده درجت سنوياً على تنظيم إفطار الصائم في السودان بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية دعما للفقراء والمساكين والأسر المتعفة”.

حيث إستفاد من المشروع 4200 شخص، و إحتوي مشروع إفطار الصائم، علي المواد الغذائية الأساسية مثل زيوت الطعام والسكر وتم توزيعها في مناطق بئر حماد غرب أمدرمان ومنطقة السلمة جنوب الخرطوم وعلى بعض الأسر المتعففة بمنطقة شرق النيل.

كما أكد الشامسي أن القيادة الرشيدة في الإمارات تحرص على بث روح التآخي والتكافل مع الدول الشقيقة والصديقة.

وعبّر الكثير من المستفيدين من هذا المشروع، عن شكرهم وتقديرهم للإمارات، قيادة وشعبا، لوقوفها المتواصل مع السودان، واشادوا بدعم الإمارات الذي يتواصل منذ سنوات، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان

هذا وأعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطااق حملة 100 مليون وجبة، وهي أكبر حملة من نوعها في توزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغريدة على موقعه الرسمي في “تويتر” قائلاً : “الإخوة والأخوات .. دفعت جائحة كوفيد العديد من الشعوب لتحديات معيشية غير مسبوقة.. يوجد 52 مليون شخص مهدد بالجوع على بعد 4 ساعات منا فقط .. نطلق اليوم حملة 100 مليون وجبة .. أكبر حملة من نوعها لإطعام الطعام وتوزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة”.

وأضاف حاكم دبي: “سنعمل مع الجمعيات الإنسانية والشركات ورجال الأعمال وأهل الخير في دولة الإمارات لإرسال 100 مليون رسالة خير ومحبة للمحتاجين والفقراء في شهر الخير.. إطعام الطعام خير ما نتقرب به في شهر الصيام.. وبلادنا محفوظة بهذا الخير”، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

اعلن حاكم دبي، ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، عن أسماء رواد الفضاء الإماراتيين الجدد منهما أول رائدة فضاء عربية

