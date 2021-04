جمعية العقبة للغوص في الأردن تحتفل بقدوم رمضان من تحت الماء

نشرت جمعية العقبة للغوص في الأردن، اليوم الثلاثاء، فيديو من تحت الماء، تهنئ فيه الأردن ملكا وشعبا بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

مباركة رمضانية من تحت الماء.. جمعية العقبة للغوص تحتفل بقدوم الشهر الفضيل -(شاهد)#الغد #الأردن #رمضان_مبارك pic.twitter.com/xu8Wgn1NV7 — جريدة الغد (@AlghadNews) April 13, 2021

حيث ظهر في فيديو جمعية العقبة غواصين تحت الماء، يلبسون الزي الأردني، ويحملون لافتة مكتوب عليها “جمعية العقبة للغوص..كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك”، على أنغام الأنشودة الرمضانية “مرحب مرحب يا هلال”، وعلى جانبيها أعلام أردنية.

بينما ظهر أحد الغواصين في الفيديو، وهو يحمل مجسم لهلال مع فانوس رمضان ويغوص، فيما يحمل غواصا آخر مجسم فانوس رمضاني أيضا، ويغوص غواص آخر تحت الماء ويحمل مجسم هلال أيضا.

كما ظهر في نهاية الفيديو، أحد الغواصين يقوم بصب القهوة العربية لغواص آخر، وفقاً لما ذكر قي موقع روسيا اليوم.

وفي سياق متصل، وجه وزير الداخلية مازن الفرايه، الجهات المختصة بعدم السماح بفتح المطاعم والمقاهي خلال ساعات النهار وإغلاق جميع محلات بيع المشروبات الروحية تحت طائلة المساءلة القانونية.

وطالب وزير الخارجية الأردني بعدم انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك في المؤسسات العامة والخاصة والشوارع والساحات العامة ووسائط النقل.

كما وفرضت الوزارة آلية العمل مخصصة لوزارة السياحة والآثار بخصوص عمل المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على إراضي المملكة إلى عدم المساس بحرمة الشهر الفضيل والالتزام بالآداب العامة وعدم خدش مشاعر الصائمين، وفقا لوكالة الصحافة المستقلة.

اعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد بلغ أكثر من 400 ألف.

وأشار المركز الوطني لإدارة الأزمات إلى أن :”431 ألفا و301 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 120 ألفا و290 شخصا.

وافادة وكالة عمون الأردنية أن عدد المسجلين على منصة خصصتها وزارة الصحة الأردنية لتلقي اللقاح وصل إلى مليون و114 ألفاً و975 شخصا.

كشفت الحكومة الأردنية، أنها سوف قريبا عن إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ في شهر رمضان المبارك، التي تشمل السماح بأداء الصلاة في المساجد لبعض الصلوات سيرا على الأقدام”، ومن المرجح أن تكون المغرب والفجر.

