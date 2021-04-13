مريم الصادق نامل أن يحقق مؤتمر باريس نتائج ايجابية في إعفاء ديون السودان الخارجية

بحثت وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق اليوم الثلاثاء مع السيد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في مقر الصندوق سبل التعاون المستمر مع الصندوق بتمويل مشروعات تنموية في السودان متمنية تمويل المزيد من المشروعات الجديدة في الزراعة والطاقة والتعدين.

وأعربت الوزيرة عن شكرها للصندوق على تسهيل إنسياب المنحة الاماراتية مؤكدة على ثقة السودان في إنفاذ باقي المنحة.

كما ناقشت الدكتورة مريم مع السويدي معالجة مديونية الصندوق على السودان، مشيرة الى انه من المأمول أن يحقق مؤتمر باريس نتائج ايجابية في إعفاء ديون السودان الخارجية.

من جانبه عبر السويدي عن سعادته بالزيارة، مؤكدا على أن الصندوق يسعى لزيادة نشاطاته التنموية في السودان، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل في مجال تمويل المشاريع الإنمائية والاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد إلتزام الإمارات بالوفاء بإلتزاماتها في المنحة والوقوف مع الحكومة الانتقالية، ووعد بالمساعدة في إعفاء الديون الخارجية على السودان، موضحًا بأن الإمارات تسعى لتحقيق مساهمة فعالة في عجلة التنمية بالسودان.

وقد وصلت إلى مدينة دبي صباح اليوم الدكتورة مريم الصادق المهدى وزيرة الخارجية في زيارة رسمية لدولة الامارات العربية المتحدة.

وكان في إستقبالها بالمطار سمو الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة.

وتبحث وزيرة الخارجية د. مريم الصادق مع وزير الخارجية والمسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل

السفارة

وفي ذات السياق شنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم مساء أمس مشروع إفطارالصائم في السودان بدعم من مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الإنسانية والخيرية.

واشتمل المشروع على المواد الغذائية الأساسية مثل زيوت الطعام والسكر وتم توزيعها في مناطق بئر حماد غرب أمدرمان ومنطقة السلمة جنوب الخرطوم وعلى بعض الأسر المتعففة بمنطقة شرق النيل وإستفاد منه (4200) شخص.

وقال السيد رحمة فاضل الشامسي القائم بأعمال سفارة الإمارات بالخرطوم في تصريحات صحفية تابعها المراسل إن بلاده درجت سنوياً على تنظيم إفطار الصائم في السودان بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية دعما للفقراء والمساكين والأسر المتعففة.

مؤكدا أن القيادة الرشيدة في الإمارات تحرص على بث روح التآخي والتكافل مع الدول الشقيقة والصديقة وأعرب عدد من المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم للإمارات، قيادة وشعبا، لوقوفها المتواصل مع السودان، واشادوا بدعم الإمارات الذي يتواصل منذ سنوات، خاصة في شهر رمضان المبارك.