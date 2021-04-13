السودان ومصر يدخلان مرحلة التنفيذ في الربط السككي ورصف الطريق بين البلدين

كشف وزير النقل المهندس ميرغني موسى عن دخول عدد من مشروعات النقل مع الجارة مصر مرحلة التنفيذ في الربط السككي ورصف الطريق الرابط بين السودان ومصر

وقال موسى في (تصريحات صحفية) تابعها المراسل بفندق كورنثيا في ختام المباحثات السودانية المصرية أن المباحثات بين الجانبين ناقشت التعاون المشترك بين البلدين وتطوير قطاعات السكك الحديدية والنقل النهري والموانئ البحرية وتعزير التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه أوضح وزير المالية المصري محمد معيط ان الزيارة بحثت التحديات الإقتصادية التي تواجه البلدين والتعاون المشترك وأن اللقاءات اتسمت بروح الإخاء والعمل المشترك

مشيرا الى أنه ناقش خلال لقائه مع إتحاد أصحاب العمل تشجيع الإستثمار والتبادل التجاري والتغلب على التحديات والصعاب التي تواجه القطاع.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الإقتصادية المعنية لتبادل الخبرات والآراء فيما يتعلق بالإصلاح الإقتصادي والسياسات المالية وقال “كل إمكانيات مصر تحت أمر السودان بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

الكهرباء

وقبل اسبوعين وقّعت مصر والسودان اتفاقاً لرفع خط الربط الكهربائي القائم بين البلدين، من 80 ميغاواط إلى 300 ميغاواط.

ويتضمن العقد توريد وتركيب وحدتَي معوضات غير فعالة شاملة الخلايا اللازمة لتركيب محطتي محولات “دنقلا” و”مروي” في السودان، وفقاً لبيان صادر من وزارة الكهرباء المصرية

وشهدت الاتفاقية توقيع عقدا بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة Siemens لإضافة مهمات كهربائية لرفع قدرة خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان, وتبلغ قيمة العقد 29 مليون دولار (453 مليون جنيه مصري).

وسيكون تمويل قيمة العقد من المشروعات الاستراتيجية لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 18 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

يأتي العقد الجديد جاء في إطار اهتمام مصر بسرعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السودان، وسرعة إنهاء المرحلة الثانية من هذا المشروع.