كورونا الموجة الثالثة تتفشى بصورة كبيرة في السودان داخل العاصمة والولايات

سجلت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية عشرة حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، سبع حالات منها سجلت بمحلية دنقلا وثلاث حالات بمحلية البرقيق وتسجيل حالة وفاة واحدة بمحلية البرقيق دون تسجيل أي حالات تعافي.

وذلك حسب التقرير اليومي لادارة الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بالولاية وأشار التقرير الى وجود (53) حالة نشطة بالعزل المنزلي وثلاث حالات بمركز العزل الرئيسي بدنقلا وحالتين بمركز العزل بمحلية حلفا.

ليبلغ بذلك تراكمي حالات الإصابة منذ بداية الجائحة في الولاية الشمالية (753) حالة إصابة متضمنة (571) حالة تعافي و(124) حالة وفاة.

وناشدت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالشمالية المواطنين بضرورة الالتزام بالارشادات والموجهات الصحية حفاظا على صحة وسلامة الجميع والحد من تفشي الوباء بالولاية.

وفي ذات السياق أصدرت وزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف قرارا بإغلاق مدارس بلدية القضارف بكل المراحل التعليمية اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر وذلك بناءً على توصية اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بالولاية.

ووجه الأستاذ عبد الوهاب ابراهيم عوض مدير عام وزارة التربية والتوجيه بالولاية إدارات المدارس وضع القرار موضع التنفيذ

وأتخذت الولاية بموجب هذه التوصيات عدد من الإجراءات تمثلت في منع تجمعات المواطنين والإلتزام بلبس الكمامة والتباعد الإجتماعي، وإغلاق الحدود والمعابر الدولية ومنع دخول الأجانب إلا ماتقرره السلطة القومية، على يخضع المسموح لهم بعبور الحدود للإجراءات الصحية التي تقررها السلطات الصحية.

ووجه القرار جميع المحليات توزيع الباعة المتجولين وأصحاب المهن علي الأسواق الفرعية منعا للإزدحام والتجمهر. كما وجه أئمة المساجد بعدم إطالة الصلوات والخطب وإقامة صلاة التراويح في ساحات المساجد.

وايضا وجه جميع الوحدات الحكومية والمنظمات بتقليل الإزدحام في أي تعاملات تقتضي طبيعتها إحداث تجمهر للمواطنين وإلزام العاملين بلبس الكمامة وإستخدام المعقمات، ومنع الزيارة للمرضي بالمستشفيات العامة والخاصة

وحددت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية إجراءات العزل والحجر الصحي في السلطات الصحية بالولاية بالتنسيق مع لجنة الأمن وذلك تحديد أماكن الحجر والعزل الصحي، والزام المخالطين والمشتبه بهم للإمتثال لتوجيهات السلطات الصحية بالحجر أو العزل.

ويشير تقرير وزارة الصحة ليوم ٢٠٢١/٤/١١ الي وصول حالات الإشتباه إلي ٢٦ منها ١٦ حالة موجبة و ٢ حالة وفاة و ٨ حالات بعنابر العزل و ٨٩ حالة بالعزل المنزلي

الوزير

وقبل يومين رهن وزير الصحة الإتحادي دكتور عمر النجيب إغلاق البلاد في حال لم يلتزم المواطنين بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وموجهات مجلس الأمن والدفاع الداعية للإلتزام بإرتداء الكمامات في الأماكن العامة، خاصة مع قدوم شهر رمضان.

ونبه الوزير خلال مؤتمر صحفي لخطورة إغلاق البلاد وأثره المباشر على المواطنين في الجوانب الاجتماعية والإقتصادية خاصة مع قدوم الشهر الفضيل،

وأشار إلى تخوف وزارة التربية من إغلاق البلاد لتأثيره المباشر على التقويم الدراسي والذي يفضي إلى فشله، وجدد الوزير الدعوة للإلتزام بالإشتراطات الصحية وتطعيم كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ولبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم من كورونا .

وقال النجيب: ” التطعيم هو من أبرز أسلحتنا لمجابهة فايروس كرورنا ، وإنه لا يمنع من الإصابة بالفايروس ولا من الإنتشار. بل هو يقلل إحتمال المرض الشديد والموت”.

وذكر الوزير إن التقرير عن كورونا ليوم 9 أبريل بين عن “31” ووفاة شخص بولاية الخرطوم، وفي ولاية الجزيرة حالتين، و51 تشمل كل البلاد.وقال د.عمر إن هذه الإحصائيات تظهر في مراكز الفحص للأشخاص الذين يتقدمون بالفحص سواء كانوا يشكون من الأعراض أو المسافرين خارج البلاد.