العراق.. محافظ دهوك يجدد مطالبته بإنهاء وجود إرهابيي “بي كا كا”

جدد محافظ دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق، علي نتر، الثلاثاء، مطالبته بإنهاء وجود عناصر “بي كا كا” الإرهابية داخل المحافظة.

وقال نتر، خلال مؤتمر صحفي عقده في دهوك على هامش افتتاح مستشفى في ناحية ديرلوك، إن مسلحي بي كا كا “ليسوا من أهل دهوك، وهم غرباء، وينبغي إنهاء وجودهم بالمحافظة”.

وأضح أن “عناصر بي كا كا فرضوا سيطرتهم على مرتفعات ومناطق في (قضاء) العمادية بمحافظة دهوك، وكانوا السبب في الحيلولة دون إنجاز مشاريع جراء القتال الدائر بين عناصر الحزب وتركيا”.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان محافظ دهوك طالب بإنهاء وجود عناصر “بي كاكا”، على خلفية تفجيرهم عبوة ناسفة في سيارة كان يستقلها عناصر من قوات الإقليم المعروفة باسم “البيشمركة”، ما أسفر عن إصابة 3 منهم.

ويشهد قضاء العمادية في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق، وضعا أمنيا غير مستقر؛ بسبب نشاط عناصر “بي كا كا” الإرهابية، حسب مراسل الأناضول.‎

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق؛ ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

وتتخذ منظمة “بي كا كا” الإرهابية، من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.