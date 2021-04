النجمة نانسي عجرم تهنئ متابعيها بحلول شهر رمضان المبارك

هنأت النجمة اللبنانية، ​نانسي عجرم​، متابعيها بمناسبة حلول الشهر المبارك ، عبر منشور كتبته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

حيث كتبت النجمة قائلة:”رمضان كريم، إنشالله هالشهر الفضيل يحمل معه السلام لكل متعب، الصحة لكل مريض، الأمل لكل يائس و الفرح لكل العالم. و لو قد ما قسيت الظروف و الحياة علينا ما رح تقدر تغلبنا. خلّوا ايمانكن كبير. صوم مبارك للجميع”.

الجدير بالذكر، أنه في وقت سابق، كانت قد أعلنت مجلة فوربس العالمية، أن نانسي عجرم هي الفنانة اللبنانية الأكثر متابعة على كافة مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك ضمن الدراسة التي تكشف عنها كل فترة.

كما أكدت فوربس في تقريرها، أن نانسي في قائمة الفنانين العرب، الأكثر إستماعاً على التطبيقات الموسيقية أيضاً،بحيب ماذكر في موقع أخبار الفن.

وفي وقت سابق، صرَّحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن هديتها لوالدتها بمناسبة عيد الأم، من خلال تحضيرها لأغنية تحمل عنوان “أمي” ستوجه من خلالها رسالة إلى والدتها بالمناسبة.

وعلَّقت نانسي عجرم على أغنيتها الجديدة قائلة: “في أحلى من هيك عنوان”، وأضافت: “بدي قول كلام لأمي، وبعتقد كل حدا بيسمع الغنية كمان بيقلها ذات الكلام””.

وبحسب قناة السومرية تحدثت نانسي عجرم عن ألبومها المتوقع طرحه قريباً والذي يتضمن 10 أغنيات على الأقل، وتأملت أن تنتهي عمليات إنتاجه بالقريب العاجل ويتم إصداره كما وعدت جمهورها.

وعن الفيديو كليب الذي صورته لهذه الأغنية مؤخراً بعدسة المخرج سمير سرياني أوضحت: “اللي صوّرناه شي كتير بسيط بس معبّر. متل انو قدرنا نوصّل رسالة كمان مع سمير سرياني”.

وكانت قد صرَّحت نانسي عجرم بأنها ستغنّي شارة مسلسل “راحوا” المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل (2021) على شاشة MTV اللبنانية.

وتحمل أغنية شارة مسلسل راحوا عنوان “ما تحكم عَ حدا” وهي من كلمات منير بوعساف وألحان نبيل عجرم وتوزيع باسم رزق.

كما أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في أكتوبر الفائت، أغنيتها الجديدة التي شغلت متابعيها بالتحضير لها عبر، وتحمل الأغنية عنوان (إلى بيروت الأنثى).

وأعلنت نانسي عجرم عن انطلاق أغنيتها الجديدة عبر حسابها الشخصي على تويتر وإنستغرام.

