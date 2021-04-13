الكاظمي: زيادة أسعار السلع مرتبط بـ”جشع” بعض التجار

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (13 نيسان 2021)، أن أغلب ارتفاع الأسعار مرتبط بما أسماه “جشع التجار”، فيما أشار إلى وجود حملات لمنع التلاعب بالأسعار.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء: “نهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك شهر الخير والمحبة والتسامح”، مشيراً إلى أن “متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الإجراءات البيروقراطية من أولوياتنا، وعلى جميع الوزراء بذل المزيد من الجهود لتوفير هذه الاحتياجات”.وأضاف قائلاً: “جئنا لخدمة المواطنين وتجاوز التحديات التي يمر بها البلد وليس لهدف سياسي، ولدينا مساحات نجحنا فيها ومساحات أخرى تحتاج إلى متابعة وعمل متزايد”، مجدداً التوجيه “لوزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية وأن تبذل اقصى جهودها”.

وأوضح،أن”زيادة أسعار السلع أغلبها مرتبط بجشع بعض التجار، ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار”، مؤكداً: “نجحنا في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار بعد الإجراءات الإصلاحية التي قمنا بها”.

ولفت إلى أن”وزارة الصحة قامت بجهد لتوفير اللقاحات لوباء كورونا، ومهم جداً أن يكون هناك تشجيع للمواطنين لأخذ اللقاح”.