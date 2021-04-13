وزير الدفاع الإيطالي يلتقي نظيرته الفرنسية بشأن الملف الليبي

باريس 13 أبريل 2021 (وال) -وصل وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، اليوم ، إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث سيجري هناك مباحثات، بما في ذلك حول الملف الليبي مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي.

وسيبحث الجانبان ما وصفته وكالة أنباء نوفا الإيطالية بـ”الالتزام في الملف الليبي، ومنطقة الساحل وشرق المتوسط ولبنان، والدفاع الأوروبي والعلاقات الثنائية”.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الإيطالية، أن زيارة جويريني تأتي في إطار المشاورات المتكررة مع نظيرته الفرنسية بحكم المصالح المتقاربة حول قضايا الأمن والدفاع.

يأتي ذلك في إطار تكثيف وزارتا الدفاع والخارجية الإيطاليتان جهودهما واتصالاتهما الدولية بشأن الملف الليبي، الموضوع الحساس بالنسبة لروما على عدة مستويات وخاصة الأمنية والاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في تصريحات بالخصوص، عن انطباع جلي لديه بأن “الولايات المتحدة ستكون أكثر التزاما في ليبيا”، مشددا على أن استقرار ليبيا بالنسبة لبلاده “يعني وقف تدفقات الهجرة وتقليل مخاطر الإرهاب وزيادة الفرص الاقتصادية للشركات الإيطالية”.(وال باريس ) س خ.

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