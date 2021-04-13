سعر الدولار وصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

تراجع سعر الدولار في السودان ، خلال تعاملات الثلاثاء 13 أبريل 2021، لدى السوق الموازية (السوداء) وبلغ سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه السوداني لدى السوق السوداء 381 جنيها مقابل 384 جنيها أمس كما تراجع الدولار لدى بنك السودان المركزي إلى 381.13 جنيه للشراء و382.09 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازية، تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 523 جنيها وبلغ سعر الريال السعودي في السودان لدى بنك السودان المركزي 101.68 جنيه للشراء و102.19 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، تراجع سعر الريال إلى 101 جنيها وزاد سعر الدرهم الإماراتي على شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي إلى 103.82 جنيه للشراء و104.34 جنيه للبيع ولدى السوق السوداء بلغ 102 جنيه.

وانخفض سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي إلى 453.22 جنيه للشراء و455.48 جنيه للبيع ولدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، هبط سعر اليورو إلى 454 جنيها.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي إلى 521.60 جنيه للشراء و523.21 جنيه للبيع وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى 1255.97 جنيه للشراء و1262.52 جنيه للبيع.

رمضان

ويتزامن حلول رمضان مع تراجع غير مسبوق في الاقتصاد السوداني، يتجلى في ارتفاع غير مسبوق أيضا بمعدل التضخم الذي تجاوز 300%.

وألقت هذه المصاعب الاقتصادية بظلال سالبة على حركة البيع والشراء في الأسواق السودانية وسط قلة من الجماهير تحاول إنعاش التسوق عن طريق طلب المستلزمات الضرورية.

وينفذ السودان برنامجا للإصلاح بإشراف صندوق النقد الدولي من أجل إنقاذ اقتصاد متهالك ورثته السلطة الحالية عن نظام المعزول عمر البشير.