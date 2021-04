وصول طائرات إغاثة من الهلال الأحمر القطري إلي السودان

وصلت طائرتا إغاثة مقدمة من الهلال الاحمر القطري لنظيره الهلال الاحمر السوداني من مجموع خمسة طائرات، في إطار تقديم الدعم وإغاثة اللاجئين الأثيوبيين.

حيث تحتوي طائرتا الإغاثة على أكثر من 62 طناً من المواد الإغاثية من القوات الجوية الاميرية القطرية، وتأتي الشحنات ضمن مشروع إغاثة اللاجئين الأثيوبيين ومشروعي تعزيز النظام الصحي و مواجهة فايروس كورونا.

وإستقبل الطائرات بمطار الخرطوم الدولي، سعادة السفير علي بن حسن الحمادي، الامين العام للهلال الاحمر القطري والأستاذ أسعد جلال، و ممثل عضو مجلس السيادة بروفيسور الصديق تاور.

كما كان في إستقبال الطائرات أيضاً، و طلال العنزي، القائم بالاعمال بالإنابة لسفارة دولة قطر بالخرطوم، و العميد ركن عبدالله المناعي الملحق العسكري لسفارة دولة قطر بالخرطوم، وممثل الأمين العام للهلال الاحمر السوداني د. بهاء الدين بخيت مدير إدارة الصحة.

من جانبه، قال الاستاذ حامد قور مدير إدارة الطوارئ بالهلال الاحمر السوداني:” إن الشحنات الإغاثية جزء من شحنات مستمرة للهلال الاحمر القطري نفذها وينفذها عبر الهلال الاحمر السوداني”،مشيداً بالمجهود ابذي يقدمه الهلال الاحمر القطري ودولة قطر و دعمهم المتواصل للمحتاجين في السودان، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

وفي السياق ذاتة، أقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم مساء أمس، تدشين مشروع إفطار الصائم في السودان المقدم من مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الإنسانية والخيرية.

من جانبه، قال السيد رحمة فاضل الشامسي القائم بأعمال سفارة الإمارات بالخرطوم في حديث له:” إن بلاده درجت سنوياً على تنظيم إفطار الصائم في السودان بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية دعما للفقراء والمساكين والأسر المتعفة”.

حيث إستفاد من المشروع 4200 شخص، و إحتوي مشروع إفطار الصائم، علي المواد الغذائية الأساسية مثل زيوت الطعام والسكر وتم توزيعها في مناطق بئر حماد غرب أمدرمان ومنطقة السلمة جنوب الخرطوم وعلى بعض الأسر المتعففة بمنطقة شرق النيل.

كما أكد الشامسي أن القيادة الرشيدة في الإمارات تحرص على بث روح التآخي والتكافل مع الدول الشقيقة والصديقة.

وعبّر الكثير من المستفيدين من هذا المشروع، عن شكرهم وتقديرهم للإمارات، قيادة وشعبا، لوقوفها المتواصل مع السودان، واشادوا بدعم الإمارات الذي يتواصل منذ سنوات، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان

The post وصول طائرات إغاثة من الهلال الأحمر القطري إلي السودان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ