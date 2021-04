معهد البحوث الفلكي بمصر يكشف عن أول أيام عيد الفطر

أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر، اليوم الثلاثاء، أن “عدة شهر رمضان 30 يوما، ويكون آخر أيام رمضان يوم الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان”.

هذا وذكر معهد البحوث الفلكية أن “يوم 12 مايو سيكون أطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بإجمالي 15 ساعة صوم و 35 دقيقة”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ومن مصر ايضا تعهدت وزارة الصحة المصرية بـ “مضاعفة مراكز اللقاحات” في عدد من المحافظات المصرية جنوب البلاد مع ازدياد عدد الإصابات.

وفي إفادة رسمية، أعلنت وزارة الصحة والسكان «تسجيل 812 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و40 حالة وفاة جديدة».

ووفق بيان لـ«الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 210489 من ضمنهم 159499 حالة تم شفاؤها، و12445 حالة وفاة».

وأكدت «الصحة» أن «الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات، فرصة لزيادة انتشار الفيروس، خصوصاً في شهر رمضان، بسبب كثرة التسوق والتزاور بين العائلات، في ظل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية».

وطالبت، في بيان، أمس، المواطنين بـ«الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، خصوصاً حال الوجود خارج المنزل، للحد من انتشار الفيروس خلال رمضان».

إلى ذلك، وضمن زيارتها لعدد من المحافظات جنوب البلاد، ناشدت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، المواطنين بمحافظات الصعيد خاصة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، «أهمية التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاحات فيروس كورونا»، مشيرة إلى “مضاعفة مراكز اللقاحات” بمحافظات الصعيد في جنوب مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين».

وأوضحت زايد أنه «تم إمداد محافظات الصعيد خلال الفترة الماضية بـ200 سرير، لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد، بما يضمن استمرارية العمل في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى».

بينما وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، خالد عبد الغفار، أمس، بـ«ضرورة وضع جميع إمكانات المستشفيات الجامعية لعلاج مصابي فيروس كورونا خلال الفترة القادمة».

وطالب بـ«تكثيف العمل بالمعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية خلال الشهرين المقبلين لمواجهة الوباء».

The post معهد البحوث الفلكي بمصر يكشف عن أول أيام عيد الفطر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ