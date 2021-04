الأسد يعزل حاكم مصرف سوريا المركزي من منصبه

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، مرسوماً بعزل حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول من مهامه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء (سانا).

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن “الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم (124) لعام 2021 القاضي بإنهاء تعيين حازم قرفول كـ حاكم لمصرف سوريا المركزي”.

يذكر أن حازم قرفول هو الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، وقد تم تعيينه بمنصبه بموجب المرسوم الرئاسي رقم (299) بتاريخ 24 سيبتمبر/ أيلول عام 2018.

وبالشأن السوري، انفجرت عبوة ناسفة اليوم الثلاثاء، بمحيط مدينة رأس العين بريف الحسكة ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وقالت مصادر محلية، إن “عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة الناصرية بمحيط مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي”.

وأشارت إلى أن “العبوة كانت موضوعة في حقيبة انفجرت بسيارة قادمة من قرية الناصرية قبيل وصولها إلى أحد تجمعات مرتزقة الاحتلال التركي غربي مدينة رأس العين ما أدى إلى إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال ووقوع أضرار مادية في المكان”.

بالمقابل، ذكر المجلس المحلي لمدينة رأس العين، الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة تركياً، أن “عبوة ناسفة انفجرت في سيارة أحد المدنيين، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات”.

وأمس الإثنين، قُتل شخص على الأقل، ووقع عدد من الجرحى، جرّاء انفجار سيارة مفخخة في ريف مدينة عفرين بمحافظة حلب شمالي سوريا.

ولم ترد معلومات مؤكدة عن حجم الأضرار البشرية والمادية، لكن وبحسب موقع “RT”، سقط شخصاً على الأقل وأُصيب عدد آخر من الأشخاص.

ووقع الانفجار وفقاً لوسائل إعلام محلية، على طريق “ترندة” قرب “حرش عين دارة”، في حين وردت معلومات أن الانفجار وقع بالقرب من معسكر لما يسمى بـ”الجيش الوطني” المدعوم من قبل تركيا، وأن أحد أفراده قتل جراء الانفجار، دون أن ترد معلومات عن الجهة المسؤولة عن الانفجار.

وكانت قد سيطرت القوات التركية والفصائل المسلحة التي تدعمها على مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية عام 2018.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة التابعة لتركيا، انفجارات متكررة بين الحين والآخر، وانفلات أمني وحالات قتل وإطلاق نار وخطف.

