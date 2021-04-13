كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا ، عن تسجيل 828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما سجل المركز حالتي وفاة بسبب الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لما جاء في “العين الإخبارية”.

هذا وقد سجلت العاصمة طرابلس العدد الأكبر من الإصابات بواقع 323 إصابة جديدة، بينما لم تشهد أي حالة وفاة جديدة.

وبحسب المركز فإن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في ليبيا ارتفع إلى 169 ألفًا و504 شخصًا.

بينما توفي 2830 شخصاً جراء الفيروس، منذ بدء الجائحة في البلاد، شهر مارس من العام الماضي.

وكان عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قد اجتمع مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز علاج الأورام وغسيل الكلى.

وبحث الدبيبة من خلال اللقاء التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا، خاصةً في ظل جائحة كورونا، بحسب “أخبار ليبيا 24”.

كما حضر الاجتماع كل من وزير الصحة، علي زياني، وعادل جمعة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

وبدوره شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أهمية توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطن الليبي.

وأكد أن حكومته سعمل على توفير كافة التسهيلات للمراكز الطبية، بهدف ضمان توفير الخدمات بشكل مستمر.

وكانت السلطات الصحية في البلاد، قد شددت على أن الالتزام بقواعد الصحة من غسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات سيقطع شوطاً طويلاً في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

داعية المواطنين جميع السكان والمواطنين، إلى ضرورة ارتداء الكمامة الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والتعقيم منعاً من أي تفشي محتمل للفيروس المستجد كوفيد-19.

لافته إلى ضرورة أن يعتني كل فرد بنفسه ،وأن يهتم بأحبائه وبالآخرين وعندما نفعل ذلك، يمكننا حقاً أن نتفوق على هذا الفيروس.

وفي وقت سابق أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا حملة لتوعية المواطنين في العاصمة طرابلس حول وباء كورونا.

وتشهد ليبيا في الآونة الأخيرة، زيادة ملحوظة بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وهذا ما يثير المخاوف من احتمال تفشي كبير للوباء بين الناس وانتقال العدوى فيما بينهم بسبب الاخنلاط وقلة المعدات الطبية مما يحول دون السيطرة عليه.

The post ليبيا.. 828 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ