مصر تحتجز السفينة إيفرجيفن على خلفية دعوة قضائية من قناة السويس

كشفت مصادر مصرية أن السلطات القضائية في مصر تبدأ الثلاثاء، تنفيذ أمر قضائي صدر بإجراء الحجز التحفظي على السفينة “إيفرجيفن”، التي تسببت في تعطيل الملاحة بقناة السويس عدة أيام قبل أسبوعين.

وقالت مصادر قضائية في محافظة الإسماعيلية إنه “من المنتظر أن يتوجه محضرو محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، الثلاثاء، إلى مكان توقف السفينة بالبحيرات المرة، لإخطار طاقمها بالقرار والسير في إجراءات تنفيذه”.

وكانت المحكمة الاقتصادية قررت إجراء حجز تحفظي على السفينة، بعد الدعوى التي أقامتها هيئة قناة السويس على خلفية مماطلة الشركة المشغلة للسفينة في سداد قيمة التلفيات والتعويضات التي نجمت عن شحوط السفينة بالممر الملاحي.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، إن النتيجة النهائية للتحقيقات في الحادث سوف تعلن الخميس، متضمنة كافة ملابسات حادث شحوط السفينة في الممر الملاحي لقناة السويس، منذ وقوع الحادث وحتى تعويم السفينة وتوجيهها إلى منطقة تخزين متفرعة من المجري الملاحي بمنطقة البحيرات المرة.

وأضاف ربيع أن “خبراء الهيئة أوشكوا على وضع تقرير شامل يحدد القيمة الفعلية للأضرار والخسائر التي نجمت عن الحادث”.

إيفرجيفن” هي سفينة عملاقة تحمل علم بنما ويتم تشغيلها بواسطة شركة النقل البحرية التايوانية “إيفر جرين”، انطلقت في رحلة تجارية تشمل 5 دول بدأتها من الصين وكان من المقرر وصولها إلى ميناء روتردام الهولندي في 31 مارس الماضي.

يبلغ عمق غاطس السفينة 15.7 م، وهي من فئة سفن الحاويات العملاقة، التي تم بناؤها عام 2018، تتجاوز حمولتها الإجمالية 219 ألف طن.

ويصل طول السفينة إلى 400 متر وعرضها 59 مترا، بينما تصل سرعتها إلى 98 عقدة (نحو 181 كم/ الساعة).