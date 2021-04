عرض مسلسل “كوفيد 25” ابتداءً من يوم 16 رمضان

كشف الفنان المصري يوسف الشريف أن مسلسله الجديد “كوفيد 25” سيتم عرضه ابتداءً من يوم 16 رمضان الحالي، حيث سيعرض على قناة ON المصرية بشكل حصري.

ولم يفرغ يوسف الشريف إلى الآن من تصوير كافة مشاهد المسلسل الذي سيقدم بنظام الـ 15 حلقة، حيث يواصل تصويره حاليًا، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وكتب الشريف على حسابه بموقع “تويتر”: “يارب يبقى خير كوفيد 25 ابتداء من 16 رمضان”.

ويشارك في العمل الدرامي نخبة من النجوم المصريين، على رأسهم النجم يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر، وإدوارد ورندا البحيري وآخرون.

ومسلسل كوفيد 25 من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

ويجسد يوسف الشريف من خلال المسلسل شخصية “يوتيوبر” حيث يحكي العمل الدرامي عن بداية انتشار وباء غامض يضرب العالم أجمع، ويأتي في إطار قصة خيالية تتخللها مشاهد الأكشن والتشويق.

وقدم يوسف الشريف آخر أعماله خلال شهر رمضان الماضي، عبر مسلسل “النهاية” الذي يحكي قصة خيال علمي أخرجه المخرج الشاب محمد سامي.

وقالت مؤلفة المسلسل إنجي علاء إن “كوفيد 25” سيتم عرضه في شهر رمضان 2021 من 15 حلقة فقط، وفقًا لـ(في الفن).

وبررت إنجي علاء العدد القليل لحلقات المسلسل بسبب التحضيرات الخاصة التي يتطلبها العمل حتى تتماشى مع طبيعته.

وقالت إن التحضيرات ستأخذ وقت ومجهود كبير، فضلًا عن الميزانية الضخمة حتى يخرج العمل الدرامي بالشكل المطلوب، موضحة أن التحضيرات تستمر هذه الأيام لبدء تصوير المشاهد.

على ذات الصعيد، اقتربت إنجي علاء من تكملة كتابة الحلقات، كما أوضحت أن القصة التي سيتم عرضها مأخوذة من وحي خيالها، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

مسلسل “كوفيد 25” من بطولة النجم يوسف الشريف وسيخرجه أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي، التي تعاونت مع الشريف في غالبية أعماله السابقة.

وكان آخر مسلسل من تأليف إنجي علاء هو مسلسل “بلا دليل” الذي أدى دوره بطولته الفنانة درة رفقة خالد سليم ونيقولا معوض.

وفور إعلان الفنان المصري يوسف الشريف لمسلسله الجديد (covid25) الذي سيدخل به الموسم الرمضاني العام القادم، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التساؤلات والتعليقات.

