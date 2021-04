“الفاتح- 2021”.. مصر تجري تدريبا عسكريا جنوب البلاد

قام رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، بالإشراف على تدريب “الفاتح- 2021” في منطقة العسكرية الجنوبية في مصر المطلة على البحر الأحمر.

حيث صرح المتحدث العسكري المصري إن إحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية نفذت التدريب بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

كما أضاف أن “الفاتح – 2021” استمر لعدة أيام،. وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة المصرية

وقد تضمنت المرحلة الرئيسية للتدريب عرض الإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك للتغلب على عناصر نطاق الأمن ودفع القوة الرئيسية لتحقيق المهام المخططة.

كما شمل التدريب التخطيط لتطهير إحدى جزر البحر الأحمر وقرية حدودية من العناصر الإرهابية المتسللة،. وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية،. حيث أظهرت القوات المشاركة مهارات قتالية عالية ودقة في تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

وناقش رئيس أركان عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها.

وفرض الفريق محمد فريد عددا من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة.

