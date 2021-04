كلوب: ليفربول قادر على تحقيق “الريمونتادا” أمام الريال

أبدى مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب اليوم الثلاثاء، ثقته بقدرات لاعبيه على تحقيق “الريمونتادا” أمام ريال مدريد بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ذهابًا.

وعبر المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة قال كلوب: “خسرنا 3-1 لذلك علينا تقديم المزيد في لقاء العودة، ليس هنالك المثير لنخسره”، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وأكد بأن المهم بالنسبة له حاليًا هو تحقيق الفوز واللعب بالطريقة التي يعرفها الجميع عن ليفربول، لافتًا إلى أن النتيجة ليست مهمة للغاية بقدر الفوز.

ومضى في القول: “ليفربول يجب أن يدافع بصورة أفضل أمام ريال مدريد، لا أعرف إن كنا نستحق “الريمونتادا”، إلا أن الإيمان بإمكانية فعلها يجب أن يتوفر”.

ولفت كلوب إلى أن عدم وجود جمهور قد تكون مشكلة إضافية للفريق، وأن عليهم الآن خلق أجواء خاصة بدون جمهورهم، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي صنعه جمهور ليفربول في تحقيق “الريمونتادا” بمواجهات سابقة.

ومضى في القول: “بالتأكيد ستكون مباراة صعبة، ريال مدريد في حالة جيدة، لقد فازوا على برشلونة في مواجهة كبيرة، لذا يجب أن نكون في أفضل مستوياتنا”.

ومدح كلوب، مهاجم الريال فينيسيوس جونيور، مشيرًا إلى موهبته المدهشة وأنهم كانوا على علم بذلك قبل المباراة، مؤكدًا أن تحسن كثيرًا.

وقال إن عليهم الدفاع بشكل أفضل أمام فينيسيوس الذي سجل هدفين في لقاء الذهاب، مختتمًا بالتأكيد على أنهم سيحاولون تحقيق المفاجأة.

ويحل ريال مدريد يوم غدٍ الأربعاء القادم ضيف ليفربول لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن الملكي من الانتصار ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن لاعب خط وس ريال مدريد فيدي فالفيردي تحيط حوله شكوك كبيرة للمشاركة في لقاء ليفربول، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقته في مباراة الكلاسيكو السبت الماضي.

وأوضحت أن فالفيردي بذل مجهودات محدودة داخل المنشآت التدريبية للنادي، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية، وتبدو مشاركته أمام الليفر تحيط بها الشكوك.

وكشفت أن الظهير الأيمن داني كارفاخال، مهدد هو الآخر عن الغياب، رغمًا عن تدربه مؤخرًا داخل صالة الألعاب الرياضية، والتدرب بمفرده على العشب.

ولفتت الصحيفة أن النجم إيدين هازارد، شارك مؤخرًا في التدريبات الجماعية بلا مشاكل، وأن إشراكه في قائمة ريال مدريد أمام ليفربول يعد بيد المدرب زين الدين زيدان وحده.

