إيران تتخذ خطوة تصعيدية غير مسبوقة في البرنامج النووي

أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية،اليوم الثلاثاء، أنها “ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة”، وهو معدل أعلى مما كان عليه البرنامج النووي .

ووفق تصريحات عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين لوسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة.

وكانت إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 بالمائة، بما لا يصل إلى مستويات صنع الأسلحة النووية, كما ولم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور على طلب للتعليق.

من جهة أخرى ، ذكرت قناة برس تي في، الذراع الإنجليزية للتلفزيون الإيراني الحكومي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلمت بهذه الخطوة. وقالت إن التخصيب سيبدأ الأربعاء.

ونقلت القناة أيضا عن عراقجي قوله إن إيران ستدخل ألف جهاز طرد مركزي آخر في نطنز دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقد سبق أن ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الخميس الماضي، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم) في منشأة تحت الأرض في نطنز، في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

لكن إيران فوجئت بانفجار مباغت في محطة نطنز ال الأحد، وهو ما دمّر نظام الطاقة الداخلي الذي يزود أجهزة الطرد المركزي في باطن الأرض، والتي تخصب اليورانيوم، في تطور لافت، خصوصا بعد إعلان هيئة البث الإسرائيلي (كان)، نقلا عن مصادر لم تسمها- أن جهاز الموساد الإسرائيلي شن “هجوما إلكترونيا” على موقع إيران النووي.

ويأتي ذلك في وقت تتم فيه محادثات في فيينا بين إيران والدول الأخرى التي لا تزال مشاركة في اتفاق 2015 (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، حول طريقة إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم في العاصمة النمساوية.

ويواجه الاتفاق خطر الانهيار منذ انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي منه عام 2018، وأعادت فرض سلسلة عقوبات اقتصادية ومالية على إيران.

ورداً على ذلك، بدأت طهران العودة عن تعهّداتها بموجب النصّ اعتباراً من مايو 2019 وكثّفت الوتيرة في الأشهر الأخيرة.

