وفد سوداني رفيع المستوى بصدد زيارة إسرائيل الأسبوع القادم

كشف مصدران اليوم الثلاثاء بأن الحكومة السودانية تعتزم إرسال وفد سوداني رسمي لزيارة إسرائيل الأسبوع القادم، في خطوة منها لتعزيز العلاقات بين البلدين عقب اتفاق التطبيع تحت الرعاية الأمريكية.

وتحدث أحد المصدرين لوكالة “رويترز” للأنباء طالبًا عدم نشر اسمه او جنسيته، مؤكدًا إن الوفد السوداني الذي سيسجل زيارة إلى إسرائيل سيضم مسؤولين كبار في الأمن والمخابرات.

وأضاف المصدر أن موعد الزيارة مقرر لها الأسبوع القادم، وهي الآن بصدد الاتفاق عليها، حسبما أفادت صحيفة (القدس العربي).

وحتى كتابة هذه الخبر لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الحكومة السودانية أو الإسرائيلية بخصوص هذه الزيارة.

والأسبوع الماضي أقرت الحكومة السودانية موافقتها على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الذي صدر في الخرطوم عام 1958 وبموجبه يمنع إقامة أي علاقات مع إسرائيل.

ورحبت صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية بقرار مجلس الوزراء السوداني القاضي بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.

وذكرت يدعوت أحرونوت عبر موقعها الرسمي، أنه بعد إلغاء الخرطوم قانون المقاطعة، فإنه الممكن جدًا حاليًا أن ننشر صورة لوزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين رفقة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التي التقطت في شهر يناير الماضي، أثناء زيارة كوهين للخرطوم.

كما أبدى وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، عن سعادته بقرار مجلس الوزراء السوداني، معتبرًا أن هذه الخوة تعد مهمة وضرورية نحو توقيع اتفاقية السلام التي ستعزز مكانتنا الدولية وتساهم في الاستقرار والازدهار”.

ومضى في القول إن: “التعاون مع السودان، أحد أهم الدول في أفريقيا، سيساهم في استقرار الأمن الإقليمي الضروري للتنمية الاقتصادية في المنطقة”، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وسجل كوهين زيارة إلى الخرطوم في شهر يناير الماضي، ليصبح أول وزير إسرائيلي يزور السودان منذ إعلان البلدين عن تطليع علاقاتهما.

وبات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في السودان قريبًا للغاية بعدما صادق مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء على إلغاءه، حيث تبقى عرضه أمام مجلسي السيادة والوزراء لإجازته بصورة نهائية.

وفي ظل غياب المجلس التشريعي الذي لم يشكل إلى الآن، فإن مجلسي السيادة والوزراء يشكلان السلطة التشريعية الوحيدة بالبلاد.

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان قد وقعت على اتفاق “ابراهام” لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في السادس من يناير، وقد أعقب ذلك زيارة قام بها وزير الاستخبارات الإسرائيلي إلى الخرطوم في نهاية الشهر ذاته.

The post وفد سوداني رفيع المستوى بصدد زيارة إسرائيل الأسبوع القادم appeared first on Souk Ukkaz News.

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