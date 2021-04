سبوتنيك: الحريري سيبحث بروسيا ملف تشكيل الحكومة وتأمين لقاح كورونا

كشف الممثل الخاص لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في روسيا، عن أبرز الملفات التي سيناقشها الأخير خلال زيارته إلى موسكو بعد يومين.

وقال جورج شعبان وهو الممثل الخاص للحريري في روسيا: إن “رئيس الوزراء المكلف سيبحث خلال زيارته موسكو، مسألة المساعدة الروسية في مسائل تشكيل الحكومة و الخروج من الأزمة الاقتصادية، و تأمين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا”.

وخلال حديث مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أشار شعبان إلى أن “لبنان منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر 2019، يعيش بأزمة سياسية، ويحتاج إلى مساعدات اقتصادية و سياسية، ولهذا يزور سعد الحريري روسيا، لأنه يدرك أن لموسكو علاقات جيدة مع كافة القوى السياسية اللبنانية، وكذلك مع الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير على الوضع اللبناني”.

حيث قال شعبان: “طبعاً، الحريري سيطلب من روسيا المشاركة في حل تشكيل الحكومة، نظراً لما لها من علاقات جيدة مع كافة القوى اللبنانية والإقليمية، واستخدام وزنها السياسي للمساعدة في الخروج من المأزق السياسي في لبنان”

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكّد الممثل الخاص لسعد الحريري في روسيا على أن “لبنان يحتاج إلى مساعدات اقتصادية في مختلف القطاعات”، مضيفأً: “وسنعرف أين يمكن أن تساعد روسيا، كما سيطلب المساعدة الروسية باللقاحات كمساعدة من روسيا وكذلك حجز كمية من اللقاحات للحكومة اللبنانية، حيث إن كورونا ينتشر بلبنان ونحتاج إلى تطعيم أغلبية السكان، وبما أن اللقاح الروسي “سبوتنيك v” يعتبر من افضل اللقاحات “.

كما تطرق شعبان إلى ملف الكهرباء، وقال: إن “بلاده تعاني في مجال الطاقة و توليد الكهرباء، ونحتاج لبناء محطات توليد كهرباء تأمن تغذية البلاد بالكهرباء 24 ساعة يومياً لذلك سنتوجه إلى روسيا لمعرفة أين يمكنها أن تساعد لبنان في هذا القطاع وغيره”.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية ودولية، أمس الإثنين، إن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يتوجه إلى روسيا، في 15 نيسان/ أبريل الجاري، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وعدد من المسؤوليين الروس.

يشار إلى ان لبنان يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، نتيجة التأخر في تشكيل الحكومة إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن الخسائر الكبيرة لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2019 حيث خسرت أكثر من 80 % من قيمتها.

The post سبوتنيك: الحريري سيبحث بروسيا ملف تشكيل الحكومة وتأمين لقاح كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ