تركيا وليبيا توقعان اتفاقيات للتعاون ويتمسكان باتفاق ترسيم الحدود البحرية

قامت تركيا وليبيا بتوقيع 5 اتفاقيات للتعاون, حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تضمن مصالح البلدين، كما أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة صحة إطارها القانوني، فيما وصفها وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بغير الشرعية.

وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد لقائه بالدبيبة في أنقرة أمس الاثنين إن تركيا وليبيا ملتزمتان باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط أبرم في عام 2019.

كما أضاف أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك “يضمن الاتفاق البحري الموقع بين تركيا وليبيا المصالح الوطنية ومستقبل البلدين، أكدنا اليوم عزمنا بشأن هذه القضية”.

مؤكدا تعزيز تضامن بلاده مع ليبيا، وقال إنها ستدعم حكومة الوحدة الوطنية بالطريقة نفسها التي دعمت من خلالها الحكومة الشرعية السابقة، مشيرا إلى أن تركيا ستعيد فتح قنصليتها في مدينة بنغازي “حالما تسمح الظروف بذلك”.

وأضاف الرئيس التركي أردوغان أن الأولوية الآن أن تعم صلاحيات وسيادة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا سائر أنحاء البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم صادق لليبيا لتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر.

في نفس الوقت أعلن أردوغان أن بلاده ستقدم 150 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى ليبيا التي تضررت بشدة من الوباء بسبب ضعف بنيتها التحتية.

ومن طرفه، قال عبد الحميد الدبيبة “في ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين بلدينا -خاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية- فإننا نؤكد أن هذه الاتفاقيات تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا”.

وأقر الدبيبة -الذي من المقرر أن يجتمع اليوم الثلاثاء مع رجال الأعمال الأتراك- إن الشركات التركية ستؤدي “دورا مهما في إعادة إعمار ليبيا”.

من جهة أخرى، عقد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس مؤتمرا صحفيا في مدينة بنغازي مع حسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حيث وصف دندياس مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا بغير الشرعية، مشيدا في الوقت ذاته بعدم إقرار مجلس النواب الليبي لها.

وأضاف نيكوس دندياس أن بلاده تدعم وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

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