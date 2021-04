استعرض صندوق أبوظبي للتنمية، تنفيذ رزمة مشاريع تنموية في السودان، تستهدف قطاعات الصحة والغذاء والتعليم، داخل الولايات المحلية.

حيث التقى محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق اليوم بمقر الصندوق الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية.

وقد بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها لتحقيق التنمية المستدامة في السودان، وتمكين الحكومة السودانية من تجاوز التحديات الاقتصادية.

وأقر السويدي إن العلاقات بين الإمارات والسودان تعد نموذجا يحتذى بين الدول، مشيرا إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية وبفضل توجيهات القيادة يحرص على تعزيز تلك العلاقات ودعمها من خلال مواصلة مسيرة تحقيق التنمية الشاملة في السودان.

كما أضاف السويدي أن زيارة وزيرة الخارجية السودانية فرصة مهمة لتعزيز العلاقات والتباحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورا ملحوظا وتعاونا وثيقا خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات”.

وتابع : نفذ الصندوق حزمة من المساعدات الاقتصادية للسودان التي تعهدت بها دولة الإمارات في أبريل/نيسان 2019 وبقيمة اجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية.

وأضاف السويدي: حققت حزمة المساعدات أهدافها، وتركت تأثيرا مباشرا على أفراد المجتمع وعززت من مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد،كما أن الصندوق مستمر بالتنسيق مع الحكومة السودانية لتغطية ما ظل من حزمة المشاريع خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، ثمنت مريم الصادق المهدي،من جهتها الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني، مؤكدة تقدير السودان للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل مساندتها على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية.

وأعربت المهدي عن شكرها وتقديرها للتعاون الذي أبداه صندوق أبوظبي للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة في السودان، إضافة إلى دوره في تنفيذ حزمة المساعدات الاقتصادية للشعب السوداني التي جاءت في توقيت هام، مشيرة إلى أنها عملت على تعزيز الاستقرار في السودان ومكنت الحكومة من تنفيذ برامج تنموية في قطاعات أساسية.

The post صندوق أبوظبي للتنمية يستعرض رزمة مشاريع تنموية في السودان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ