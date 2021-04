بروسيا دورتموند يضع عينه على هدف برشلونة

يدخل نادي بروسيا دورتموند الألماني في منافسة مع برشلونة حول اللاعب الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي، وذلك سعيًا من النادي الألماني لتعويض رحيل جادون سانشو المحتمل مع نهاية الموسم الجاري.

ويعتبر سانشو أحد أهداف نادي مانشستر يونايتد، حيث ارتبط اسمه بالعودة إلى بلاده، لتظهر العديد من التقارير التي تفيد برغبة دورتموند بتعويض رحيل اللاعب المتوقع.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن موقع “سبورت1″، قوله إن دورتموند يضع عينه على الهولندي ممفيس ديباي، الذي ارتبط اسمه مع نادي برشلونة.

وبإمكانه ديباي الانضمام لأي نادٍ مجانًا بنهاية الموسم، ولكن يبقى راتب اللاعب المرتفع والمقدر بـ 10 ملايين يورو بالإضافة إلى الحوافز السنوية، بمثابة العائق أمام النادي الألماني.

وليس بمقدور دورتموند تلبية الطلبات المادية للاعب الهولندي، حيث أنهى النادي الألماني تعاقده مع لاعبه السابق ماريو جوتزه لعدم استطاعته المادية.

وحاول مدرب برشلونة، رونالد كومان، طوال الصيف الماضي، التعاقد مع مميفس ديباي، مما يرجح إمكانية انتقاله الصيف القادم مجانًا إلى النادي الكاتالوني.

وتمكن ديباي خلال الموسم الحالي في الدوري الفرنسي من تسجيل 16 هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى بقميص ليون.

في شأن منفصل، أثارت وسائل الإعلام في إسبانيا وفرنسا، إمكانية إبرام صفقة تبادلية “ضخمة” بين برشلونة وباريس سان جيرمان خلال سوق انتقالات اللاعبين الصيف القادم.

ونقل موقع (جول العربي) عن صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قولها إن برشلونة وباريس سان جيرمان يدرسان انتقال عثمان ديمبيلي إلى النادي الباريسي، مقابل عودة نيمار إلى الكامب نو.

وأكدت الصحيفة أن الأجواء داخل لاعبي سان جيرمان تحمل إشارات الغضب من تصرفات نيمار خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي قاد الإدارة للبحث عن اسم يخلفه.

أما صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد ذكرت أن عثمان ديمبيلي سينتهي عقده صيف 2022، لذا ستعمل الإدارة على تجديد تعاقده مع البرسا ومن ثم بيه هذا الصيف، تجنبًا لعدم رحيله مجانًا.

جميع هذه الأمور على أرض الواقع، دفعت إدارة برشلونة وسان جيرمان إلى عقد صفقة مبادلة ديمبيلي بنيمار، سيما أن البرازيلي أبدى في أكثر من مناسبه رغبته للعودة إلى برشلونة من جديد.

وكانت تقارير صحفية فرنسية أوضحت مؤخرًا أن نيمار بات قريبًا من تجديد تعاقده مع سان جيرمان حتى العام 2026.

كما أوضحت صحيفة “موندو” كذلك، بأن النادي الباريسي يطمح في التعاقد مع أنطوان جريزمان، إلا أن النجم الفرنسي ليست لديه رغبة مغادرة النادي الكاتالوني حاليا.

The post بروسيا دورتموند يضع عينه على هدف برشلونة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ