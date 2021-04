بعد أسترازينيكا.. لقاح جونسون تحت التقييم إثر ظهور 6 حالات تجلط بالدم

نبهت هيئة الغذاء والدواء الأميركية -اليوم الثلاثاء- السلطات بإيقاف استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” (Johnson and Johnson) المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة 6 متلقيات له باضطراب نادر يشمل جلطات دموية.

حيث صرحت الهيئة إنها تقوم بمراجعة البيانات التي تتضمن 6 حالات أبلغ عنها لنوع نادر وشديد من الجلطة الدموية لدى الأفراد بعد تلقي اللقاح، لكنها قالت إن هذه الأحداث السلبية نادرة للغاية.

في المقابل علّقت شركة جونسون آند جونسون على القرار بأنه لا يوجد حاليا أي دلالة واضحة على وجود علاقة لحالات التجلط التي سجلت باللقاح، كما أكدت أنها تعمل مع الخبراء والسلطات على تقييم تلك الحالات المسجلة.

كما أنه ستعقد لجنة استشارية للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اجتماعا غدا الأربعاء، لتحليل الحالات الست المتصلة بلقاح جونسون، وستبحث إدارة الغذاء والدواء الأميركية التحليل، وذلك طبقا لما قالته الهيئتان في بيان مشترك.

وبخصوص الحالات الست المعلن عنها فهي جميعا لنساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما، وحدثت الأعراض بعد فترة تتراوح بين 6 أيام و13 يوما من تلقي اللقاح.

بينما ذكر البيت الأبيض أنه يعمل على تعويض لقاح جونسون بلقاحي فايزر (Pfizer) ومودرنا (moderna) في حملات التطعيم.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن شركة جونسون آند جونسون أعلنت تأجيل إطلاق لقاحها في أوروبا.

وجاءت توصية الهيئة بعد أسبوع من قول المنظمين الصحيين الأوروبيين إنهم وجدوا علاقة محتملة بين لقاح “أسترازينيكا” (AstraZeneca) المضاد لكوفيد-19 وحدوث جلطات دموية نادرة تسببت في عدد قليل من الوفيات.

ويعتبر لقاح جونسون الذي يقدم في جرعة واحدة، ولقاح أسترازينيكا ذو التكلفة المنخفضة، أساسيين في مكافحة الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 3 ملايين إنسان حتى الآن.

