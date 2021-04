نتنياهو يهنأ شعوب الدول العربية المطبعة بمناسبة رمضان

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، شعوب الدول العربية التي طبعت العلاقات مع إسرائيل، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.

ونشر نتنياهو فيديو مصور له على صفحته على تويتر قال فيها: “منذ شهر رمضان الماضي توصلنا إلى أربع اتفاقيات سلام مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، حيث عززنا العلاقات التي تربطنا ببعضنا البعض”، حسب قوله.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلي قائلا: “جعلنا منطقتنا مكانا يتمتع بقدر أكبر من الأمان والهدوء والازدهار”، حسب تعبيره.

وأعرب نتنياهو عن أمنياته بتوقيع المزيد من اتفاقيات السلام مع الدول العربية، قائلا: “نبعث بتحياتنا إلى مواطني هذه الدول وإلى جيراننا المسلمين في مصر والأردن والعالم بأسره ونأمل بأن تنضم دول أخرى قريبا إلى دائرة السلام”.

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية،بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على موافقته على طلب الأردن على الحصول على المزيد من إمدادات المياه التي تزودها إسرائيل سنويا للأردن بموجب اتفاقيات بين الجانبين.

وجاءت موافقة الحكومة الاسرائيلية بعد أن تقدمت الأردن قبل عدة أسابيع بطلب تزويدها بالمياه، من خلال لجنة المياه الإسرائيلية الأردنية المشتركة التي تم تشكيلها بعد اتفاق السلام 1994 بين البلدين.

هذا وشجعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دولة إسرائيل على توفير المياه للمملكة الهاشمية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي سياق آخر، أكدت الحكومة الأردنية انها بدأت بعمليات ترميم المسجد الأقصى في العاصمة الفلسطينية القدس ، بعد ما تمت عرقلة العملية لمدة أربعة ايام .

حيث كانت من المقرر أن تبدأ الأردن بعملية ترميم الأقصى منذ بداية الأسبوع ، لكن إسرائيل كانت تماطل و تعرقل التسهيلات دون وجود أسباب واضحة ، وفقاً للأناضول .

و قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني في حديث له أن ” الحكومة الإسرائيلية وضعت العراقيل في وجهنا، لكن الجهود الدبلوماسية الأردنية أتت بنتيجةٍ إيجابية ” .

و بدوره أوضح بسام الحلاق، مدير لجنة الإعمار بالمسجد الأقصى أنه “على مدى 4 أيام، تم منعنا بالكامل من تنفيذ أي أعمال إعمار بالمسجد الأقصى، بما فيها الضرورية جدا والملحة منها، بدون إبداء الأسباب”.

و أضاف الحلاق ،”اليوم، تم الاتصال بي وإبلاغي أن بإمكاننا استئناف أعمال الاعمار، و إدخال المواد المطلوبة لتنفيذ هذه الاعمال” .

The post نتنياهو يهنأ شعوب الدول العربية المطبعة بمناسبة رمضان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ