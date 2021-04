شهدت الليرة السورية في اليومين الأخيرين تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي ، حيث وصل سعر الصرف إلى 3300 ليرة مقابل الدولار الأميركي .

و وفقاً لموقع الليرة اليوم الذي يرصد تقلبات السوق التصريفية الموازية ( السوداء ) ، فإن الليرة السورية سجلت 3937 مقابل اليورو ، و 881 مقابل الريال السعودي .

بينما وصل الدينار الكويتي إلى 10957 ليرة ، و الدرهم الإماراتي 898 ، بينما سجل الجنيه المصري 211 ليرة ، أمّا الليرة التركية فوصلت سعرها 405 ليرة سورية .

و في هذه الأثناء بقي سعر الدولار مقابل الليرة السورية على سعر 1265 في المصرف المركزي السوري، لكن الأخير أعلن تعديل السعر بالنسبة للمنظمات الدولية العاملة في البلد .

حيث قال مصرف سوريا في بيان صحفي له “ لم يتم إدخال أي تعديلات على سعر صرف الدولار الرسمي الذي هو 1256 ليرة وما جرى تعديله هو سعر الصرف التفضيلي الخاص بتحويلات المنظمات الدولية فقط”، وفقًا لما نقله موقع (العين الإخبارية).

هذا و أكدت بعض المصارد الإخبارية تعديل سعر صرف دولار في شركات الصرافة والحوالات، وذلك رغم عدم تعديل سعر الصرف في البنك المركزي السوري.

وتحول سعر صرف الدولار في شركات الحوالات إلى 3175 ليرة سورية مقابل دولار أمريكي.

فيما يبقى سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة التي يصدرها المركزي ثابت دون تعديل عند 1256 ليرة سورية لكل دولار.

وبحسب المصادر فقد بدأت الشركات باعتماد سعر التحويل الجديد في البلاد عند 3175 بدل 1250، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن الاقتصادي ، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم أمس الثلاثاء، مرسوماً بعزل حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول من مهامه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء (سانا).

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن “الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم (124) لعام 2021 القاضي بإنهاء تعيين حازم قرفول كـ حاكم لمصرف سوريا المركزي”.

يذكر أن حازم قرفول هو الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، وقد تم تعيينه بمنصبه بموجب المرسوم الرئاسي رقم (299) بتاريخ 24 سيبتمبر/ أيلول عام 2018.

The post الدولار و الليرة السورية .. سعر الصرف اليوم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ