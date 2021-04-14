الرياض توقع على اتفاق لتصدير النفط إلى اليمن

أكدت بعض المصادر السعودية خبر توقيع المملكة اتفاقاً في الرياض من أجل تصدير المشتقات النفطية إلى المين ، بهدف تشغيل محطات توليد الطاقة.

حيث نقلت وكالة الأناضول أن “السفير العشودي في اليمن محمد آل جابر وقع يوم أمس بالرياض مع وزير الكهرباء والطاقة في اليمن أنور كلشات، اتفاقية لتوريد مشتقات نفطية لتشغيل أكثر من 80 محطة كهربائية”.

و أوضحت الحكومة السعودية أنه ” تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية، عبر منحة مشتقات نفطية بإجمالي كميات يبلغ 1,260,850 طنا متريا، وبمبلغ 422 مليون دولار”.

و من جانبه قال الوزير اليمني كلشات أن “الهدف الأساسي لهذه المنحة إنارة بيوت اليمنيين، وإعادة هذه الخدمة للأهالي في اليمن”.

و في وقت سابق ، أشارت بعض المعلومات المطلعة إلى قيام المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات نفطية تخطت قيمتها 400 مليون دولار غلى الحكومة اليمنية .

حيث أوضحت المصادر أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، ناقشا خلاله آخر التطورات في الساحة .

و قدم بن سلمان منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ لتشغيل محطات الكهرباء في العديد المحافظات ” .

و هذا يأتي ضمن المبادرة التي كانت قد اطلقتها المملكة العربية السعودية في وقت سابق ، من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية و وقف الاقتتال الحاصل .

إذ أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في وقت سابق عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، حيث قال إن وقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحوثيين على المبادرة.

كما أوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي أقيم في العاصمة الرياض أن مبادرة المملكة العربية السعودية هدفها هو الدعوة لوقف إطلاق النار في أرجاء اليمن وذلك تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

و وفقا للمبادرة التي أعلنت عنها المملكة ، سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

بالاضافة الى ذلك أشار محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي إلى أن المبادرة تعد طرحا متقدما إذ إنها المرة الأولى التي يسمح فيها بإعادة فتح مطار صنعاء بهذه الصورة المقترحة خلال الحرب المستمرة منذ 6 سنوات.

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