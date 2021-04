الولايات المتحدة تطالب أكثر من 20 دولة باعفاء ديون السودان

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، وصندوق النقد الدولي، أكثر من (20) دولة باعفاء ديون السودان الخارجية والتى تصل حوالي (60) مليار دولار.

واجتمع افتراضياً كلا من وزير الخزانة في الولايات المتحدة آندي بوكول، والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، مع ممثلين من أكثر من (20) دولة ومن نادي باريس.

وتاتي الخطوة للحصول تخفيفٍ الديون على السودان، والمساعدة في تعدى المرحلة الاقتصادية الحرجة التى يمر بها، وذلك بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون، وفقا لموقع صحيفة الصيحة.

السودان.. القضارف تُعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا

أعلنت ولاية القضارف من خلال والي الولاية، سليمان علي، حالة الطوارئ الصحية في كافة أنحاء الولاية، بسبب الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

جاء قرار والي القضارف للحد من تفشي فيروس كورونا، استناداً على توصيات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالولاية، بحسب “الراكوبة نيوز”.

هذا وقد إتخذت الولاية بموجب هذه التوصيات عدد من الإجراءات تمثلت في منع تجمعات المواطنين والإلتزام بلبس الكمامة والتباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى إغلاق الحدود والمعابر الدولية ومنع دخول الأجانب إلا ماتقرره السلطة القومية.

على أن يخضع المسموح لهم بعبور الحدود للإجراءات الصحية التي تقررها السلطات الصحية.

ووفقاً للتقرير الصحي الصادر الأحد 11 أبريل فقد تم تسجيل 16 إصابة بكورونا، وحالتين وفاة.

وفي ذات السياق أفادت مصادر عن تردي الخدمات بمركز عزل كورونابولاية الجزيرة، وتحديداً في مستشفى “النبت” بود مدني.

وبحسب المصادر فإن ذلك يعود إلى عدم توفر المستهلكات الطبية في العناية المركزة، فضلاً عن انقطاع الكمامات والقفازات في بعض الأحيان، وفقاً لما جاء في موقع “الراكوبة نيوز”.

هذا إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي الذي يزيد من المعاناة المرضى والكادر الطبي.

فيما بدأت المطالبات بضرورة تدخل الصحة الاتحاديةللوقوف على أوضاع مرضى كورونا بولاية الجزيرة.

وفي السياق أعلنت الصحة في ولاية الجزيرة، في تقريرها الوبائي الخاص بجائحة كورونا، أمس الإثنين، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما سجلت ولاية الجزيرة حالة وفاة واحدة، بحسب ما جاء في “الراكوبة نيوز”.

