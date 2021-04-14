السعودية تؤكد أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية

صرح نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبد الفتاح مشاط، أن أداء فريضة العمرة أصبح متاح لجميع الراغبين من داخل وخارج السعودية وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقَي “اعتمرنا” و”توكلنا”.

وأوضح مشاط أن “وزارة الحج والعمرة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم عمرة رمضان”

وأكد ايضا على :”جاهزية مراكز النقل ونقاط التجمع لاستقبال المعتمرين والمصلين وفق إجراءات دقيقة لتطبيق الإجراءات الإحترازية الصحية كافة التي وضعتها الجهات المختصة”

واوضح بأنه تم :” رفع الطاقة التشغيلية في المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب التشديد على اشتراط تطعيم العاملين في الحرم المكي ضد فيروس كورونا المستجد”

وتابع إن “الجهات المختصة ستشرف على تطبيق الاشتراطات الصحية في الحرمين الشريفين”، مؤكدا أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، كشفت السلطات السعودية عن الإجراءات الاحترازية بشأن صلاة التراويح والقيام في المساجد خلال شهر رمضان.

كما كشفت السعودية عن عدد من الإجراءات بشأن العمرة والحرمين، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب “المشهد السوداني”.

ولأوضح وزير الشؤون الإسلامية في المملكة، عبداللطيف آل الشيخ، أن صلاة التراويح والقيام يجب أن لا تتجاوز 30 دقيقة في جميع مساجد المملكة.

هذا وقد أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.

بشرط تسليمها إلى 5 تسليمات مع استمرار الإجراءات الاحترازية والتنظيمية المعدة من قبل رئاسة شؤون الحرمين.

بينما أوضحت الرئاسة أن دخول الحرمين يتطلب التحصين، فيما يستلزم أداء العمرة والصلاة وزيارة الروضة الشريفة والسلام على الرسول إصدار تصريح من تطبيقي توكلنا واعتمرنا والالتزام بالوقت المحدد”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وفي السياق متصل، قررت وزارة الداخلية السعودية تطبيق مخالفة بحق من يضبط قادما لأداء العمرة خلال شهر رمضان، دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قالت الوزارة في بيان أن” تنفيذ تلك الإجراءات جاء ضمن مواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة.

The post السعودية تؤكد أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية appeared first on Souk Ukkaz News.

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