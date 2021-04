الأرصاد الجوية السعودية تحذر من طقس اليوم بمدينة الرياض

حذرت الأرصاد الجوية السعودية، من حالة الطقس بمدينة الرياض، اليوم الأربعاء، بعد الليلة الرعدية والماطرة التي شهدتها المنطقة مساء أول أيام رمضان أمس الثلاثاء.

وأصدرت الأرصاد الجوية، من:” هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، بحسب ما نشرته صحيفة “سبق” السعودية.

#امطار_الرياض

غزيرة شمال #الرياض حي الياسمين

السعودية تؤكد أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية

صرح نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبد الفتاح مشاط، أن أداء فريضة العمرة أصبح متاح لجميع الراغبين من داخل وخارج السعودية وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقَي “اعتمرنا” و”توكلنا”.

وأوضح مشاط أن “وزارة الحج والعمرة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم عمرة رمضان”

وأكد ايضا على :”جاهزية مراكز النقل ونقاط التجمع لاستقبال المعتمرين والمصلين وفق إجراءات دقيقة لتطبيق الإجراءات الإحترازية الصحية كافة التي وضعتها الجهات المختصة”

واوضح بأنه تم :” رفع الطاقة التشغيلية في المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب التشديد على اشتراط تطعيم العاملين في الحرم المكي ضد فيروس كورونا المستجد”

وتابع إن “الجهات المختصة ستشرف على تطبيق الاشتراطات الصحية في الحرمين الشريفين”، مؤكدا أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، كشفت السلطات السعودية عن الإجراءات الاحترازية بشأن صلاة التراويح والقيام في المساجد خلال شهر رمضان.

كما كشفت السعودية عن عدد من الإجراءات بشأن العمرة والحرمين، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب “المشهد السوداني”.

ولأوضح وزير الشؤون الإسلامية في المملكة، عبداللطيف آل الشيخ، أن صلاة التراويح والقيام يجب أن لا تتجاوز 30 دقيقة في جميع مساجد المملكة.

هذا وقد أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.

بشرط تسليمها إلى 5 تسليمات مع استمرار الإجراءات الاحترازية والتنظيمية المعدة من قبل رئاسة شؤون الحرمين.

فيما يستلزم أداء العمرة والصلاة وزيارة الروضة الشريفة إصدار تصريح من تطبيقي توكلنا واعتمرنا والالتزام بالوقت المحدد”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

