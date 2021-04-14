الدولار.. تراجع طفيف في الموازي السوداني

تراجع طفيف شهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي في تعاملات اليوم الأربعاء.

فقد أوضح أحد التجار لـ”أخبار سوق عكاظ” أن سعر صرف العملة الخضراء تراجع تراجعاً طفيفاً حيث بلغ 382 جنيهاً، مقارنة بـ383 بالأمس.

فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 101 جنيهاً في تعاملات اليوم، والدرهم الإماراتي 103 جنيهاً.

في سياق آخر، أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عن تفاهُمات كبيرة بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي.

وأوضح وزير المالية أن التفاهمات تخص المشروعات التي رَصد البنك مبلغ ملياري دولار لتمويلها خلال عامين، وفقاً لـ“الصيحة”.

ولفت جبريل إلى أن لقاءته مع وفد صندوق النقد الدولي بحثت قضايا الإصلاح المصرفي، من أجل إعفاء الديون، فضلاً عن الحصول على تمويل جيد من الصندوق.

على صعيد منفصل، تشهد العاصمة الخرطوم نُدرة حادة في غاز الطبخ، حيث تخلو محال تواكيل الغاز بالأحياء من غاز الطبخ، الأمر الذي أدى لإغلاق معظمها.

ومن جهته قال مواطن في الخرطوم، يدعى السر إبراهيم، أنه لا يجد غاز منذ أربعة أشهر ماضية، وفقاً لما جاء في “السوداني”.

ولفت إبراهيم إلى أن عدد اسطوانات الغاز التي تصل لمحال التواكيل غير كافية، إذا ما تمت مقارنتها بالصفوف الممتدة للمواطنين.

مطالباً الجهات المسؤولة بتوفير الغاز خاصة في شهر رمضان، مشيراً إلى أن شراء الفحم مكلف، موضحاً أن سعر الجوال قفز إلى (6-7) آلاف جنيه.

وبدوره أكد عبد المطلب آدم، أحد وكلاء الغاز، تفاقم الأزمة، لافتاً أنه لم يستلم غاز منذ فترة.

وأوضح آدم أن التوزيع يتم عبر المحليات في الميادين ولجان الأحياء، وذلك لحدوث مشكلة في الترحيل نسبة لأزمة الوقود.

موضحاً أن الكمية التي يتم توزيعها في الميادين غير كافية، مشيراً لمشكلة الترحيل سواء للميادين أو الوكلاء بالأحياء.

مشدداً على أن سعر الإسطوانة من المستودع “370” جنيهاً، وسعر الوكيل “400” جنيه.

وفي مطلع أبريل الجاري، أقرت الحكومة السودانية زيادات جديدة في أسعار الوقود والدولار، كما رفعت شركات الاتصال من تعرفتها، وسط مخاوف من تفاقم الأزمات الاقتصادية في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأعلنت المؤسسة السودانية للنفط، في تعميم لمحطات الخدمة، عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار البنزين والجازولين .

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