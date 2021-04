روحاني يحذر من تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة

كشف حسن روحاني الرئيس الإيراني، عن أن عسكرة المنطقة لا يمكن أن تحل المشاكل، كما حذر من أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يعد أمرا خطيراً.

كما رحب روحاني، خلال إتصال هاتفي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمواقف الحكومة القطرية إزاء القضايا الإقليمية، مشيراً إلي ضرورة تسوية القضايا والأزمات الإقليمية، بما في ذلك الأزمة اليمنية، عبر الحوار والتفاوض.

كما أكد الرئيس الإيراني، أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يعد خطراً كبيراً، حيث قال أن :”السبيل الوحيد الناجح لضمان الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو تسوية القضايا سلميا وتحمل المسؤولية وأخذ المصالح الجماعية بنظر الاعتبار، ونعتقد أن العسكرة لا يمكن أن تحل مشاكل منطقة”.

بدوره، هنأ أمير دولة قطر، الرئيس الإيراني، بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً التعاون في مجال النقل، وتطوير وترسيخ العلاقات بين البلدين.

ورحب الأمير القطري، ببدء مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، حيث قال:”الدوحة ترحب بمسار الحوار والتفاوض لحل المشاكل وتأمل أن يعود كافة الأطراف في الاتفاق النووي إلى التزاماتهم وتمهيد الأرضية لإحياء هذا الاتفاق الدولي المتعددة الأطراف”.

كما دعا أمير دولة قطر، الرئيس الإيراني لزيارة قطر، معبراً عن أمله في أن يقوم مسؤولو البلدين خلال هذه الزيارة بمناقشة وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي سياق آخر، كشفت مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر، عن بعض الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها قطر نتيجة المقاطعة.

وقالت الخاطر أن قطر تحملت تكاليف مضاعفة للاستيراد، قبل أن يعود السعر الى طبيعته بعد بضعة أشهر نتيجة التدخل الحكومي دون أن يشعر المستهلك بذلك. بحسب CNN Arabic

ونوهت الخاطر بأنه على الرغم من الحصار فقد استطاعت قطر زيادة حجم التصدير من الغاز المسال من 77 مليون برميل الى 110 خلال فترة المقاطعة.

وصرحت الخاطر أن علاقة قطر مع دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة لفترة من الزمن كي تتحسن كما أكدت أن دول الخليج لم تناقش مع قطر علاقتها بتركيا، قائلة أن السعودية مثلت الدول الثلاثة ولم نتطرق في حديثنا للسياسة الخارجية.

