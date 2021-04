ليبيا واليونان يتفقان على ترسيم حدودهم البحرية

كشف رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، أن بلاده اتفقت مع دولة ليبيا لبدء محادثات بشأن ترسيم مناطق البحر المتوسط.

جاء ذلك بعد أن اجتمع رئيس الوزراء اليوناني برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وفقاً لـ “العربية”.

وبحسب بيان صادر من ميتسوتاكيس، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية.

وأوضح البيان أن اليونان تسعى لإعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، حيث أنها توترت بسبب توقيع حكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها لاتفاق الحدود البحرية عام 2019 مع تركيا.

يذكر أن تركيا تتنازع مع اليونان على سيادة مناطق البحر المتوسط.

وفي سياق آخر، قامت تركيا وليبيا بتوقيع 5 اتفاقيات للتعاون, حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تضمن مصالح البلدين.

كما أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة صحة إطارها القانوني، فيما وصفها وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بغير الشرعية.

وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد لقائه بالدبيبة في أنقرة، الاثنين، إن تركيا وليبيا ملتزمتان باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط أبرم في عام 2019.

كما أضاف أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك “يضمن الاتفاق البحري الموقع بين تركيا وليبيا المصالح الوطنية ومستقبل البلدين، أكدنا اليوم عزمنا بشأن هذه القضية”.

مؤكدا تعزيز تضامن بلاده مع ليبيا، وقال إنها ستدعم حكومة الوحدة الوطنية بالطريقة نفسها التي دعمت من خلالها الحكومة الشرعية السابقة، مشيرا إلى أن تركيا ستعيد فتح قنصليتها في مدينة بنغازي “حالما تسمح الظروف بذلك”.

وأضاف الرئيس التركي أردوغان أن الأولوية الآن أن تعم صلاحيات وسيادة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا سائر أنحاء البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم صادق لليبيا لتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر.

في نفس الوقت أعلن أردوغان أن بلاده ستقدم 150 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى ليبيا التي تضررت بشدة من الوباء بسبب ضعف بنيتها التحتية.

ومن طرفه، قال عبد الحميد الدبيبة “فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين بلدينا -خاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية- فإننا نؤكد أن هذه الاتفاقيات تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا”.

