مشهد إغتصاب سهير الصايغ في مسلسل الطاؤوس يتصدر التريند

تصدر مشهد تعرض أمينة “سهر الصايغ”، للإغتصاب، من مسلسل الطاؤوس على يد مجموعة من الشباب من أبناء أصحاب النفوذ ، تريند مؤشر البحث في جوجل، وذلك في أقل من 7 ساعات لقرابة مليون مشاهدة.

مشهد إغتصاب سهير الصايغ في مسلسل الطاؤوس

وعقب مشهد الاغتصاب، تصدرت الحلقة الثانية من مسلسل “الطاووس” وهو من بطولة النجم العربي” جمال سليمان” ، تريند مؤشر البحث جوجل،نتيجة إلي تصاعد الأحداث بشكل مثير .

بدوره، حرص المخرج رؤوف عبد العزيز ، على تقديم هذا المشهد بشكل ذكي ومحترم ، ويمتلك قدرة رائعة في فن توجيه الممثل بشكل صحيح، وبالفعل تمكن من أن يوصل كل ما يريده دون أن يكون مشهد مسئ للمشاعر أو الأخلاق، وفقاً لما ذكر في موقع محتوي بلس.

وفي سياق مسلسلات رمضان كشفت قناة “أون” المصرية، عن توقيت عرض مسلسل نسل الأغراب الذي سيعرض على القناة بصورة حصرية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت القناة أنه بدءًا من أمس الثلاثاء سيتم عرض الحلقات في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وقبل أيام طرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل “نسل الأغراب”، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر تامر مرسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” برومو المسلسل، وأعلن عرضه حصريًا على قناة ON، في شهر رمضان المقبل.

وكان المخرج محمد سامي قد نشر – في وقت سابق – صورة من كواليس مسلسل نسل الأغراب على حسابه على انستجرام، والتي جمعته مع كل من أمير كرارة والنجمة مي عمر، بالإضافة إلى الثنائي أحمد داش، وأحمد مالك.

مسلسل “نسل الأغراب” من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما، ويشارك في بطولة العمل مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك وآخرون.

ويعد مسلسل “نسل الأغراب”، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسي.

وكان مصدر من فريق عمل مسلسل “نسل الغراب”، للمخرج محمد سامي، أكد أن خلافاً تطور بين المخرج، وعدد كبير من العاملين معه والذين وصل عددهم لنحو 400 موظف، بسبب عدم صرف أجورهم، ليتطور الخلاف إلى حدّ التضارب بالأيدي”.

