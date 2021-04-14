حكومة كردستان تكشف حقيقة “استهداف مركز للموساد في الإقليم”

أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام مختلفة حول استهداف “مركز للموساد الإسرائيلي” على أراضي الإقليم.

وبحسب موقع “السومرية نيوز”، قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، جوتیار عادل، في بيان صحفي، إن “مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تداولت تقارير زعمت فيها استهداف مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه”.

وأضاف “نؤكد أن هذه التقارير عارية عن الصحة تماما”، لافتا إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص للمخابرات الإسرائيلية على أراضيه“.

وأوضح أن “الهدف من نشر تقارير كهذه هي استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية“.

ويتهم سياسيون عراقيون شيعة وبعض الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، إقليم كردستان باحتضان مركز للموساد، يعمل على الإضرار بإيران، وهو ما ينفيه الإقليم بشكل قطعي، ويؤكد التزامه بالنظام الاتحادي العراقي، الذي لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

والأحد الماضي، ذكرت قناة “كان”، نقلا عن مسؤولين في المخابرات الإسرائيلية (لم تسمهم)، إن “الموساد” يقف وراء هجوم استهدف منشأة “نطنز” النووية في محافظة أصفهان وسط إيران، جرى في اليوم ذاته.والإثنين، حمّل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، رسميا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية “العمل التخريبي” الذي لحق بمنشأة “نطنز”، متوعدا الإسرائليين بـ”الانتقام على ممارساتهم”، حسب وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية.

والإثنين، حمّل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، رسميا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية “العمل التخريبي” الذي لحق بمنشأة “نطنز”، متوعدا الإسرائليين بـ”الانتقام على ممارساتهم”، حسب وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية.