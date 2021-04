طالب الاتحاد الأوروبي، الحكومة السودانية إلى الإسراع في تكوين المجلس التشريعي “البرلمان”، على أن يكون ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.

هذا وقد التقى الهادي إدريس، عضو مجلس السيادة السوداني، بسفراء الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم، حيث تم استعراض الأوضاع الاقتصادية والسياسية، بحسب ما أورد “السوداني”.

ومن جهته قال نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، دانيل ويس، أن اللقاء كان مثمراً.

كما أكد مواصلة الدعم الأوروبي للحكومة السودانية في الجانبين السياسي والاقتصادي.

موضحاً أن اللقاء تناول الاستعدادات التي تقوم بها حكومة السودان لمؤتمر باريس القادم، والذي سيركز على قضايا السياسة والإغاثة.

وفي مطلع شهر أبريل الجاري، قال الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني، نور الدين بابكر، أن هناك صراعات جديدة نشبت في بعض الولايات السودانية، الأمر الذي تسبب في تأخر تشكيل المجلس التشريعي.

وكشف بابكر أن هناك عدد من تنسيقيات الحرية والتغيير، قدمت طعون رفضت من خلالها قبول قائمة الترشيحات للمجلس التشريعي، بحسب “المشهد السوداني”.

موضحاً أن الذين قدموا الطعون تحججوا بأن المرشحين لا ينضمون لتنسيقياتهم، بالإضافة لأنهم لا يعملون معهم.

ونوه المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني، إلى توصلهم بأن هناك أكثر من تنسيقية للحرية والتغيير في الولاية الواحدة.

لافتاً إلى تشكيل لجنة مركزية للطواف في الولايات لحل الاشكاليات المتعددة التي تواجه التنسيقيات.

ونفى حزب المؤتمر السوداني في وقت سابق على لسان العضو بالحزب، نضال حسن، الأحاديث التي جزمت بترشيح عمر الدقير لرئاسة المجلس التشريعي.

هذا وقد شدد حزب المؤتمر السوداني على ضرورة الاسراع في تشكيل المجلس لحسم الصراعات، بحسب “الراكوبة نيوز”.

وقال نضال حسن أن إكمال هياكل المجلس التشريعي حق لابد من انتزاعه على حد تعبيرها، فضلاً عن انتقادها عدم اعطاء المرأة ما تستحقه في التشكيل الحكومي الجديد.

وأضافت: المرأة لم تنال مكانها الذي تستحقه وما نالته أقل من طموحات الثوار والثائرات وشددت على ضرورة مراجعة ذلك.

معتبرة أن المرحلة الحالية صعبة للغاية، مقرة بعدم وجود برنامج واضح ومحدد بمصفوفة زمنية ومعايير قابلة للقياس، الأمر الذي يزيد إرباك المشهد السياسي على حد قولها.

The post الاتحاد الأوروبي يدعو الحكومة السودانية للإسراع في تكوين البرلمان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ