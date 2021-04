سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، في السوق السوداء “غير الرسمية”، بواقع 10 ليرات.

كما صعد متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الليرة، في السوق غير الرسمية بالعاصمة دمشق، إلى 3210 ليرات للشراء، و3300 ليرة للبيع، مقابل، 3200 ليرة للشراء، و3290 ليرة للبيع، أمس.

ويتغير متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الليرة، في السوق الموازية، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية “دمشق وحلب وإدلب ومنبج” بفوارق تصل إلى نحو 50 ليرة.

حيث ظل سعر الدولار مقابل الليرة السورية، في البنوك عند 1250 ليرة للشراء، و1262 ليرة للبيع.

وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا، ما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية.

وقد أدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم، وتفاقم الصعوبات أمام السوريين،. الذين يجدون صعوبة أصلا في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى

زيادة على ذلك بلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الليرة السورية، لدى السوق السوداء إلى 3825 ليرة للشراء،. و3937 ليرة للبيع، مقابل، 3810 ليرات للشراء، و3920 ليرة للبيع، أمس.

وصعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية إلى 4400 ليرة للشراء،. و4534 ليرة للبيع، مقابل، 4395 ليرة للشراء، و4520 ليرة للبيع، الثلاثاء.

وزاد متوسط سعر الريال السعودي في سوريا لدى السوق السوداء إلى 854 ليرة للشراء، و881 ليرة للبيع،. مقابل 853 ليرة للشراء، و877 ليرة للبيع، أمس.

