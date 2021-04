مجلس النواب يطالب بمحاكمة محمد رمضان على إساءته للفن المصرى

طالب عضو مجلس النواب المصري، النائب محمد عبدالله زين الدين، اليوم الأربعاء بطلب إحاطة موجه لوزيري الثقافة والطيران ضد الفنان محمد رمضان.

وطالب عضو مجلس النواب بمحاكمة محمد رمضان على إساءته للفن المصرى، داعيا نقابة الممثلين باتخاذ الإجراءات الرادعة ضده، على خلفية الفيديو الذي نشره داخل حمام سباحة وهو يرمي عددا كبيرا من الدولارات، بعد قرار المحكمة بتغريمه 6 مليون جنيه، بقضيه الطيار الموقوف.

وقال زين الدين في طلب الإحاطة الذي تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: “لماذا تصمت هذه الوزيرة عن المخالفات الصارخة التي يرتكبها محمد رمضان، ولماذا لم تتخذ قرارًا ضده في واقعة الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، وماذا سيفعل وزير الطيران المدنى بعد أن انصف القضاء المصرى الطيار الموقوف”.

وأضاف :”أن محمد رمضان أساء إساءات بالغة للفن المصرى، وأطلق على نفسه “نمبر وان”، ثم قام بعمل فيديو “مستفز جدا”، للشعب المصري وظهر محمد رمضان يجلس على راحته في حمام السباحة، ويقوم بإلقاء الدولارات في المياه”.

هذا وقضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه (الدولار بنحو 15 جنيها)، لصالح الطيار الموقوف مقابل الأضرار التي تسبب فيها رمضان له بعد نشر صور وفيديو له وهو يقود طائرة.

وكان الطيار أشرف أبو اليسر قد تقدم بدعوى قضائية مطالبا فيها الممثل محمد رمضان بتعويض مالي بقيمة 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ووقفه عم العمل بعد نشرة للفيديو والصور من داخل حجرة الطائرة.

وفي اول رد فعل لمحمد رمضان على قرار المحكمة، قام الممثل بنشر فيديو خاصا به على إنستغرام (Instagram) مبعثرا الأموال في الماء، وهو ما علق عليه بعض جمهوره بأنه موقف “مستفز” وبأنه كان من الأولى أن يعطي الأموال للفقراء، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكان رمضان قد مَثَلَ أمام القضاء المصري،في فبراير الماضي , بعد قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إعادة استدعائه، في الدعوى رقم 119 لسنة 2020 المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر.

الطيار أبو اليسر صاحب الواقعة الشهيرة مع رمضان، طالب بتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، حيث أجلت المحكمة القضية لجلسة 10 مارس المقبل، لإعادة إعلان الممثل لمثول أمامها وسماع أقواله قبل الفصل في الدعوى.

واشتعلت شرارة القضية ,بعد نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستغرام”، فيديو له من داخل “قمرة” الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم تجربته الأولى في قيادة الطائرات.

The post مجلس النواب يطالب بمحاكمة محمد رمضان على إساءته للفن المصرى appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ